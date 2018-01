La maison de Bizet à Bougival est sauvée

Une étape importante vient d’être franchie dans le projet de constitution du futur Centre Européen de Musique. Le maire de la ville de Bougival a annoncé que le Conseil départemental des Yvelines souhaitait se porter acquéreur de la maison de Georges Bizet, au cœur de ce projet. Le président du Conseil, Pierre Bédier « a décidé de mettre toute l’expertise de ses services à la disposition de l’ambition projet culturel et touristique de Bougival », peut-on lire dans un communiqué.

La résidence de Bizet, dans laquelle ce dernier a composé Carmen, comportera « un espace consacré au compositeur et une résidence d’artiste ». A ses côtés, un Espace Carmen doit voir le jour, il « regroupera un auditorium salle polyvalente, des studios d’enregistrement et une librairie. » La Villa de Pauline Viardot sera également restaurée et de nouveaux bâtiments doivent être construits pour constituer un pôle d’enseignement et de recherche. Le tout fera partie du futur Centre Européen de Musique dont l’objectif est d’être « un bouillonnant creuset musical ».

Une campagne de financement participatif, pour soutenir ce projet, a été mise en place sur le site www.dartagnans.fr