Une campagne pour sauver la maison de Georges Bizet à Bougival

C’est dans cette maison que Bizet a écrit et orchestré son œuvre la plus célèbre, Carmen, au cours de l’année 1874. Ouverte ponctuellement au public depuis 2010, elle se situe à proximité des maisons de la cantatrice et compositrice Pauline Viardot, de l’écrivain Ivan Tourgueniev et de la peintre Berthe Morisot. Menacé depuis de nombreuses années, ce site est aujourd’hui au cœur d’un projet de création d’un Centre Européen de Musique, le CEM.

Dans ce cadre, une campagne de financement a été lancée pour sauver la maison de Georges Bizet. Initiée par la ville de Bougival, l’Association des amis de Georges Bizet, présidée par la mezzo-soprano Teresa Berganza, l'Association CEM présidé par le baryton Jorge Chaminé et l’association Europa Nostra présidée par Placido Domingo, elle vise à recueillir 3 millions d’euros en tout.

Dans un premier temps, la campagne espère recueillir 900 000 euros pour acheter la maison, puis 560 000 pour la restaurer. Dans un second temps, l’objectif est de créer un « Espace Carmen » face à la demeure, pour accueillir un lieu d’exposition, un studio d’enregistrement et une salle où le CEM pourra organiser des concerts, des masterclasses et des conférences. Le coût estimé de cette opération est d’1,5 million d’euros.

L’ouverture du centre est prévue pour 2022. La campagne est à retrouver sur le site dartagnans.fr.