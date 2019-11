1713, à Venise : Antonio Vivaldi compose le Gloria RV. 589

La séance musicale où le Gloria de Vivaldi est donné pour la première fois, à l'Ospedale della Pietà, se tient probablement pour marquer sa prise de fonction en tant que maître de choeur. En effet, depuis le mois de mai, le titulaire du poste, Francesco Gasparini, a pris un congé (accordé à titre exceptionnel) pour rentrer chez lui se soigner et mettre de l'ordre dans ses affaires. Puisqu'il n'est pas là pour composer les oeuvres qu'il fournit habituellement avec régularité, c'est Vivaldi qui doit s'en charger.

Bien que le maître Vivaldi ait été engagé à l'Ospedale della Pietà pour y enseigner le violon, et partant, fournir en oeuvres instrumentales, qui servent aussi bien à l'enseignement qu'à l'exécution en concert, il a déjà composé des oeuvres religieuses, notamment un Stabat mater qu'il a fait jouer à Brescia l'année précédente. Aussi bien comme prêtre, que comme musicien, il a bien sûr toujours fréquenté la musique religieuse, mais jusqu'à présent, il s'est plutôt fait connaître comme violoniste, et compositeur d'oeuvres instrumentales. Il a publié plusieurs volumes de sonates et de concertos, et on commence à le connaître à Venise comme "le fameux Vivaldi".

à réécouter émission Petites histoires et Grandes musiques Antonio Vivaldi et les jeunes filles de La Pietà

Programmation musicale

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Gloria (1713) I. Gloria in excelsis Deo

Les Cris de Paris, direction Geoffroy Jourdain

Ambronay AMY047

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Gloria (1713) II. Et in terra pax

Les Cris de Paris, direction Geoffroy Jourdain

Ambronay AMY047

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Gloria (1713) III. Laudamus te

Amandine Trenc, Judith Derouin, sopranos, Les Cris de Paris, direction Geoffroy Jourdain

Ambronay AMY047

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Gloria (1713) IV. Gratiasagimustibi. V. Proptermagnamgloriamtuam

Les Cris de Paris, direction Geoffroy Jourdain

Ambronay AMY047

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Gloria (1713) VI. Domine Deus

Victoire Bunel, soprano, Les Cris de Paris, direction Geoffroy Jourdain

Ambronay AMY047

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Gloria (1713) VII. Domine Filiiunigenite

Les Cris de Paris, direction Geoffroy Jourdain

Ambronay AMY047

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Gloria (1713) VIII. Domine Deus, agnus Dei

Anna Reinhold, mezzo-soprano, Les Cris de Paris, direction Geoffroy Jourdain

Ambronay AMY047

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Gloria (1713) IX. Qui tollis peccata mundi

Les Cris de Paris, direction Geoffroy Jourdain

Ambronay AMY047

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Gloria (1713) XI. Quoniam tu solus sanctus

Les Cris de Paris, direction Geoffroy Jourdain

Ambronay AMY047

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Gloria (1713) XII. Cum SanctoSpiritu

Les Cris de Paris, direction Geoffroy Jourdain

Ambronay AMY047



à réécouter émission La tribune des critiques de disques Gloria d'Antonio Vivaldi