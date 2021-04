Pablo Heras-Casado : « Il y a toujours un moyen de trouver des solutions, sans forcément fermer la culture »

En cette journée honorant les 50 ans de la mort de Stravinsky, nous recevons le chef Pablo Heras-Casado qui vient de publier un album où il dirige l'Orchestre de Paris dans le Sacre de Stravinsky et la création mondiale d'un concerto pour violon de Peter Eötvös, avec Isabelle Faust.

Le 9 avril 2021, le chef Pablo Heras-Casado sort un album chez Harmonia Mundi où il dirige l'Orchestre de Paris dans le Sacre de Stravinsky et la création mondiale d'un concerto pour violon de Peter Eötvös, avec Isabelle Faust en soliste.

Igor Stravinsky - Le Sacre du printemps

La journée du 6 avril 2021 marque les 50 ans de la disparition d'Igor Stravinsky. La première du Sacre du printemps a lieu le 29 mai 1913 dans le tout nouveau Théâtre des Champs-Élysées dirigé par Gabriel Astruc, sous la direction de Pierre Monteux, avec Marie Piltz dans le rôle de danseuse soliste. Le scandale qu’aurait provoqué la première a été très largement exagéré, tout au plus un « chahut inconvenant », comme le souligne le critique Léon Vallas. D’ailleurs, aucune des quatre représentations qui suivent n’a été troublée par un quelconque vacarme.

« J'ai encore une émotion vivante de la première fois où j'ai entendu Le Sacre du Printemps [...]. Depuis toujours, l'impact reste énorme pour tous, même une centaine d'années après la Première », se souvient Pablo Heras-Casado.« Tous les compositeurs qui sont restés inscrits dans l'Histoire de la musique sont des compositeurs qui voulaient casser les limites et trouver de nouveaux horizons. Avec cette pièce de Stravinsky, c'est très clair. »

« La musique de Péter Eötvös a une humanité merveilleuse »

Avec son Alhambra (Concerto pour violon no. 3), Péter Eötvös signe ici son troisième concerto pour violon et orchestre, enregistré pour la première fois dans ce nouveau disque. Comme le déclare le compositeur à propos d’Alhambra, cette commande conjointe de Pablo Heras-Casado, en coproduction avec les Berliner Philharmoniker, la BBC, l’Orchestre de Paris et le Mahler Chamber Orchestra, a été l’occasion de se plonger dans le monde arabo-hispanique à travers ce parcours dans l’Alhambra.

Pablo Heras-Casado s’exprime à ce sujet : « C'est un rêve d'avoir sur ce disque, à côté du Sacre du Printemps, une pièce que j'ai eu la chance de pouvoir commander moi-même, alors que j'étais directeur du Festival de Grenade, pendant 3 ans. Pour moi, un des projets les plus importants, c'était de générer un patrimoine artistique lié au Festival, qui se célèbre dans un patrimoine mondial : l'Alhambra. »

Le chef Pablo Heras-Casado

Pablo Heras-Casado dirige actuellement l'intégralité du cycle du Ring de Wagner au Teatro Real de Madrid, où il est premier chef invité, sur quatre saisons consécutives, jusqu'en 2022, tandis que lors de la saison 2020/21, il fait ses débuts au Wiener Staatsoper, présentant L'Incoronazione di Poppeade Monteverdi, avec une reprise prévue pour la saison suivante. Il s'est également produit auparavant au Staatsoper Unter den Linden et au Deutsche Oper de Berlin, au Metropolitan Opera de New York, au Festival d'Aix-en-Provence et au Festspiel de Baden-Baden.

Pour célébrer l'anniversaire de Beethoven en 2020, Heras-Casado publie plusieurs enregistrements, dont la Symphonie n° 9, l'intégrale des Concerti pour piano et la Fantaisie chorale, avec Kristian Bezuidenhout au pianoforte, ou le Triple Concerto, avec Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras et Alexander Melnikov, parmi d'autres œuvres orchestrales plus petites. Sa vaste discographie pour harmonia mundi, reconnu comme le label de l'année 2018 aux Gramophone Awards, comprend une série en développement intitulée "Die Neue Romantik", avec de la musique de Mendelssohn, Schumann et Schubert.

En 2018, il a reçu le titre de Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres de la République française. En 2021, Pablo Heras-Casado a été élu artiste de l'année par les International Classical Music Awards (ICMA).

Plus récemment, du 13 février au 14 mars 2021, Pablo Heras-Casado dirigeait l’Orchestre Symphonique de Madrid dans Siegfried du Ring de Wagner au Teatro Real de Madrid, l’un des rares opéras à n’avoir pas fermé ses portes : « On a dû beaucoup travailler pour adapter la disposition de l'orchestre. C'était un double défi pour moi : non seulement de diriger une pièce comme celle-là, mais aussi d'avoir une grosse partie des cuivres séparée de la fausse, avec une distance considérable. Les harpes et les percussions étaient aussi séparées. On a travaillé pour trouver le bon équilibre. On a fait 8 spectacles avec du public, tous complets. C'est un moment que je n'oublierai pas. »

Prochains concerts

15 et 16 avril 2021

Avec l'Orchestre de Radio Television Espanola de Madrid, avec Leticia Moreno (violon)

21 mai 2021

Concentus Musicus Wien / Melk Abbey International Baroque Festival / Avec Marie-Sophie Pollak, soprano

23 mai 2021

Festspielhaus Baden-Baden / Avec Khatia Buniatishvili, piano

22, 28, 31 mai et 3 et 8 juin 2021

Le Couronnement de Poppée au Wiener Staatsoper