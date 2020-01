Denis et Alexandre Pascal sont les invités du jour

Sortie CD : Denis Pascal, Volume 2 du cycle Schubert

Le pianiste Denis Pascal sort le Volume 2 du cycle Schubert (Sonate n°23 en si bémol majeur D.960, Sonate n°16 en la mineur D.784, op. posthume 143) le 24 janvier avec le label La Musica, label pour lequel il avait déjà enregistré "Ravel à Gaveau" (avril 2019), entre autres aux côtés de son fils Aurélien.

Concert du Trio Pascal à la salle Gaveau

Les Pascal, père et fils, seront en concert le 24 janvier à la Salle Gaveau à Paris pour un concert de musique de chambre autour de Beethoven, Brahms et Schubert.

Il y a très peu de différences entre nous, on n'a presque plus besoin de se regarder, c'est une respiration commune. Ça touche à des endroits du cœur et de l'esprit qui sont très enfouis en nous. Alexandre Pascal

Parmi les interprètes, le pianiste Denis Pascal, également professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il joue aux côtés de son fils Alexandre, 26 ans, violoniste et élève d’Olivier Charlier et d’Augustin Dumay à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Bruxelles, et de son autre fils, le violoncelliste Aurélien Pascal, qui se perfectionne actuellement aux côtés de Frans Helmerson et Gary Hoffman à l’Académie Kronberg en Allemagne.

L'expérience pédagogique familiale est une dimension que je n'ai pas eue, car j'ai commencé la musique tard. Reconstruire avec mes enfants cette période que je n'ai pas connue a été un enrichissement incroyable. Denis Pascal

Autres concerts à venir du Trio Pascal