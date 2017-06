Annulations en série pour Martha Argerich

C’est dans un lieu exceptionnel que le public devait retrouver Martha Argerich, le 15 juillet 2017. La pianiste était en effet attendue pour jouer, accompagnée de l’Orchestre national d’Athènes, à l’Odéon d’Hérode Atticus, théâtre construit en 161 au pied de l’Acropole. Mais dans un communiqué publié sur la page Facebook de l’orchestre, il est indiqué qu’en raison de « sérieux problèmes de santé », Martha Argerich ne sera pas en mesure de se produire sur scène.

Cette annonce s’ajoute à une longue liste d’annulations depuis le début de l’année pour l'artiste. En février dernier, toujours en raison de problèmes de santé, Martha Argerich avait dû renoncer à toute une tournée prévue en Italie, à Turin, Gènes et Florence. Elle sera également remplacé par Yuja Wang en Australie, les 29 et 30 juin, ainsi que le 1er juillet avec l'Orchestre symphonique de Sydney. Dans un message, la pianiste a tenu à s’excuser auprès de toutes les personnes qui attendaient ce dernier événement « je ne peux pas voyager et jouer en ce moment, je me sens très faible, épuisée et je souffre de douleurs physiques qui m’inquiètent ».

Accompagnée de Stephen Kovacevich, Martha Argerich avait cependant réjoui le public du Festival de Pâques de sa présence, avec un programme Debussy / Rachmaninov, le 19 avril 2017. Elle est attendue le 18 novembre prochain, au Festival de Lucerne.