Jazz Trotter : Pieces - Generations of Sunrise

Le quartet “Pieces” est la rencontre de deux générations. Le trompettiste Palle Mikkelborg et le guitariste Bjarne Roupé, pour l’expérience ; le bassiste Anton Langebæk et le percussionniste Benjamin Barfod pour la jeune garde.. Sortie chez Storyville / Socadisc.

Bjarne Roupé avait constitué un trio avec Anton Langebæk et Benjamin Barfod pendant un temps. Et quand Palle Mikkelborg devait donner un concert pour Jazz Grooves à la JB10 de Næstved, les quatre musiciens se sont retrouvé ensemble sur scène pour cette soirée. Un succès qui a donné l’idée aux quatre musiciens d'utiliser les enregistrements pour en faire cet album, “Generations at Sunrise”. Cinq compositions bien choisies avec la vue d'ensemble et les sons amples de Bjarne Roupé, la basse pulsée de Anton Langebæk, la percussion caractéristique de Benjamin Barfod et la trompette et le bugle de Palle Mikkelborg flottant au-dessus.

Il y a là des interprétations extrêmement personnelles de Naima de John Coltrane et du classique de Eden Ahbez Nature Boy ; une mélodie folklorique suédoise, Saudi, avec une belle intro à la guitare ; et le même élément sonore dans le morceau d'ouverture Witchi-tai-to, qui est repris au gubal par Benjamin Barfod, le beau thème n’étant présenté qu'à la fin. La grande ballade Naima de Coltrane est interprétée pour la première fois dans l'histoire de la musique à la sanza.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)