Jazz Trotter : Kevin Hays, Yotam Silberstein - Orange Hours 1

Après deux premières sorties en décembre, le label LP3 45-Records évolue et dévoile sa nouvelle série, Orange Hours, inaugurée par le duo piano-guitare de Kevin Hays et Yotam Silberstein.

LP3 45-Records, nouveau label de Jazz crée en 2020, dont les albums sortiront exclusivement en format vinyle et numérique, est le fruit de l’association de trois musiciens de jazz de renommée internationale Luigi Grasso, Yaron Herman, Laurent Courthaliac et du chef d’entreprise Peter Schnur. De cette diversité est né le projet d’enregistrer « the Finest Jazz Performers » dans leur lieu de vie, ce qui confère une intimité d’expression rare aux artistes qui participent à l’aventure.

Chaque album 3 titres est un millésimé. Les artistes enregistrés reflètent les univers des 3 fondateurs du label et de leurs rencontres musicales au cours de ces 20 dernières années. Ce label est avant tout une histoire d’amitié et de reconnaissance entre musiciens. La qualité est au centre de LP3 45-Records, qualité artistique et son audiophile : « Less is more » est un concept de disque court et ambitieux, le label sélectionne avec les musiciens les 3 meilleures prises de chaque session d’enregistrement. Les deux premiers albums, Kurt Rosenwinkel et René Urtreger, enregistrés chez Laurent Courthaliac « At Barloyd’s », sont sortis le 18 décembre 2020.

Les 4 albums trois titres de la nouvelle série Orange Hours, enregistrés à Brooklyn au studio Big Orange Sheep, sont composés de duos :

Yotam Silberstein & Kevin Hays

Nicole Glover & Alex Claffy

Johnny O’Neal & Paul Sikivie

Peter Bernstein & Dave Kikoski

Les 4 albums seront, dans un premier temps, disponibles en numérique puis sortiront en novembre 2021 sous forme d’un double LP vinyle édition limitée et numérotée, regroupant les 4 enregistrements.

Au-delà du clin d’œil au « blue hours » et au studio d’enregistrement new-yorkais Big Orange Sheep, ces albums symbolisent un hymne à la vie. La couleur orange rappelle la lueur du soleil qui s’éteint au crépuscule, puis les promesses de l’aube, d’un jour nouveau et la perspective d’un horizon. Le label a demandé à chaque artiste de formuler trois vœux, en référence à Pannonica de Koenigswarter muse des jazzmen. Leurs souhaits constitueront les liner notes du double album « The Complete Orange Hours ».

Planning des sorties 2021 : Orange Hours

Sorties numériques (disponibles sur iTunes)

Orange Hours 1

Sortie : 23 avril 2021

Yotam Silberstein & Kevin Hays

Duo guitare / piano - 3 titres

Orange Hours 2

Sortie : 21 mai 2021

Nicole Glover & Alex Claffy

Duo saxophone ténor / contrebasse - 3 titres

Orange Hours 3

Sortie : 18 juin 2021

Johnny O’Neal & Paul Sikivie

Duo piano / contrebasse - 3 titres

Orange Hours 4

Sortie : 18 septembre

Peter Bernstein & Dave Kikoski

Duo guitare / piano - 3 titres

Sortie physique - 12 novembre 2021

The Complete Orange Hours Double LP vinyle édition limitée et numérotée, regroupant l’intégralité de la séries Orange Hours, sorties en numérique au cours de l’année 2021.

Disque 1

Face A

-Yotam Silberstein & Kevin Hays

Face B

-Nicole Glover & AlexClaffy

Disque 2

Face A

-Johnny O’Neal & Paul Sikivie

Face B

-Peter Bernstein & Dave Kikoski

Pour le numérique les albums sont disponibles uniquement à l’achat sur iTunes. Le label propose cependant une playlist en streaming. Les disques physiques sont disponibles sur diggersfactory.com et magasin.

