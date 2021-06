Jazz Bonus : Charlie Sepulveda - This is Latin Jazz

Entouré de musiciens cinq étoiles, le trompettiste Charlie Sepúlveda, présente un album-manifeste, “This is Latin Jazz”, un enregistrement live qui sort chez HighNote/Socadisc.

Bien que beaucoup de gens ne s’en rendent pas compte, Porto Rico est le foyer d’une scène de jazz dynamique et florissante. C’est ici que le trompettiste de latin jazz Charlie Sepúlveda vit et joue la majeure partie de son temps, tout en gardant un pied à New York où il est né, dans le Bronx.

C’est d’ailleurs sur la scène new-yorkaise qu’il se fait connaitre, dans les années 70 et 80, au côté de son cousin, le pianiste Eddie Palmieri, puis avec Mongo Santamaria, Dave Valentin, Tito Puente et quelques autres. Aujourd’hui, il enseigne au Conservatoire de Porto Rico et dirige là-bas, l’un des groupes de jazz les plus populaires, The Turnaround, au carrefour du latin jazz, du hard bop et des rythmes portoricains.

Line-up :

Charlie Sepúlveda, trompette

Norberto Ortiz, saxophone tenor

Eduardo Zayas, piano

Gabriel Rodriguez, contrebasse

Francisco Alcalá , batterie

Nicholas Cosaboom, congas

Invités :

Randy Brecker, trompette

Natalia Mercado, voix

Nestor Torres, flûte

Steve Turre, trombone

Miguel Zenon, saxophone alto