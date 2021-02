Les Victoires de la Musique Classique 2021, en direct de l’Auditorium de Lyon

Le vendredi 24 février, de 21h à 00h, retrouvez Les Victoires de la Musique Classique 2021, présentées par Marina Chiche et Stéphane Bern.

France Musique et France 3 fêtent la 28ème édition des Victoires de la Musique Classique qui sera retransmise en direct de l'auditorium de Lyon le vendredi 24 février de 21h à 00h sur les deux antennes.

La violoniste Marina Chiche* et Stéphane Bern présenteront ce concert unique avec l'Orchestre National de Lyon dirigé par Nikolaj Szeps-Znaider et quelques-uns des plus grands noms de la scène internationale actuelle : les ténors Ludovic Tézier et Michael Spyres, les chefs d’orchestre Glass Marcano et Leonardo García Alarcón et la Cappella Mediterranea. Également sur la scène de l’auditorium Alex Vizorek et le duo Jatekok.

Les Victoires de la Musique Classique font la part belle à la vitalité des jeunes musiciens, aux révélations et aux artistes confirmés qui ont marqué l’année. La transmission, la rencontre des générations, le partage entre jeunes talents et la solidarité seront les fils rouges de la soirée.

NOMINATIONS

Compositeur

Benjamin Attahir, pour sa sonate pour violon et piano Istiraha

Betsy Jolas pour son quatuor à cordes Topeng

Benoît Menut pour Iroise, deux traversées pour violoncelle.

Enregistrement

Beethoven, "Around the world" du Quatuor Ebènepublié par Erato

"L’Heure bleue" de Marianne Piketty et Le Concert Idéal publié par Evidence Classics

"Nuits" de la soprano Véronique Gens et l’ensemble I Giardini publié par Alpha Classics

Artiste lyrique

Lea Desandre, mezzo-soprano

Julie Fuchs, soprano

Véronique Gens, soprano

Soliste instrumental

Khatia Buniatishvili, piano

Thibaut Garcia, guitare

Alexandre Tharaud, piano

Révélation, soliste intrumental

Jean-Paul Gasparian, piano

Aurélien Gignoux, percussions

Eva Zavaro, violon

Révélation, artiste lyrique

Marie-Laure Garnier, soprano

Jeanne Gérard, soprano

Marie Oppert, soprano

Et aussi sur francemusique.fr : Le concert des Révélations des Victoires de la Musique Classique 2021, Salle Gaveau.

* Marina Chiche présente l’émission Vous avez dit classique, chiche ! chaque dimanche de 14h à 16h sur France Musique