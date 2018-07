Leonard Bernstein : Devenir chef ?

Emission en partenariat avec le quotidien La Croix

Toute sa jeunesse, Lenny va osciller entre trois désirs : devenir pianiste, compositeur ou chef d’orchestre. Il ne veut pas choisir. Conseillé par Dimitri Mitropoulos, il entre au Curtis Institut et a pour professeur un sévère Fritz Reiner, juste avant que Serge Koussevitsky n'ouvre une école d’été à Tanglewood et que Lenny se trouve enfin un père musical...

Il y avait toujours cette question : que se passe-t-il entre les temps ? Comment la musique se déplace d’un temps à l’autre : c’était 1 et 2 et 3 et tout d’un coup la battue se mettait à vivre. Koussevitsky me disait : Entre une battue et la suivante, prépare. Le secret c’est : qu’est ce qu’il y entre les battues. Leonard Bernstein

Programmation musicale

Leonard Bernstein

West side story : Ouverture (extrait)

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Charlie Parker

Section 50 - March 31, 1948 - All the things you are

Charlie Parker, saxophone

Mosaic Records MD7129/5

Béla Bartok

Music for Strings, Percussion and Celesta, Sz. 106: IV. Allegro molto

Chicago Symphonic Orchestra, dir. Fritz Reiner

BDMUSIC 78512

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n°3 en ut min op 37: Rondo: Molto allegro

Rudolf Serkin, piano

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony 886919883022

Fréderic Chopin

Mazurka pour piano n°13 en la min op 17 n°4

Menahem Pressler, piano

Cavi Music 8553650D

Richard Wagner

Tannhauser : Marche solennelle (Acte II Sc 4)

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony SMK 47643

Leonard Bernstein

On the town : Lonely town Argt pour violon et orchestre

Joshua Bell, violon

Philharmonia Orchestra, dir. David Zinman

Sony SK 89358

Serge Rachmaninov

Symphonie no 3 en la mineur opus 44: Allegro

Boston Symphony Orchestra, dir. Serge Koussevitzky

(Enreg en 1947 / non commercialisé)

Randall Thompson

Symphonie n°2 en mi min : 1. Allegro

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony Classical

Randall Thompson

Symphonie n°2 en mi min : 3. Vivace

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony Classical

Aaron Copland

Salon Mexico

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony SMK 47544

Louis Armstrong

Nobody knows the trouble I've seen

Frémeaux & Associés FA 008

Richard Strauss

Der Rosenkavalier : Ach du bist wieder da (Acte I)

Astrid Varnay, La Maréchale

Risë Stevens, Octavian

Orchestre du Metropolitan Opera de New-York, dir. Fritz Reiner

Gala GL 100.512

William Schuman

American festival ouverture

Orchestre philharmonique de Los Angeles, dir. Leonard Bernstein

DGG 413 324-2

Au générique

Bibliographie, références, vidéos, liens...

Passez votre pointeur sur l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...