Leonard Bernstein : De la vie de bohème au miracle

Maintenant que Lenny a fini ses études, il reste avec cette éternelle question : « Que dois-je faire ? » Il aime les hommes, les femmes, il aime toutes les musiques, il veut diriger, composer, travailler et passer des nuits blanches dans les clubs de jazz... Lenny veut tout !

Pendant ces années de guerre, il écrit aussi sa première symphonie, Jeremiah, d’après l’histoire du prophète qui avertit les hébreux du désastre imminent.

Jeremiah est une façon de m’identifier aux juifs persécutés en Europe.

Après bien des petits boulots, il devient l’assistant d’Artur Rodzinski au New York Philharmonic. Or, le 14 Novembre 43, le chef d'orchestre Bruno Walter qui doit assurer le concert tombe malade. C’est au tour de Lenny de jouer l’après-midi même. Il n’a pas le temps de répéter, il n’a jamais dirigé ce programme. Tétanisé, il passe au Drugstore en face du Carnegie Hall prendre un café. Il explique au pharmacien pourquoi il se sent si mal. Celui-ci lui donne une pilule pour avoir de l’énergie, une autre pour être calme…

J’ai mis les deux pilules dans ma poche et je me souviens qu’avant de monter sur scène, je les ai prises et je les ai jetées aussi loin que j’ai pu à l’autre bout des coulisses du Carnegie Hall. Et j’y suis allé. Je ne me souviens de rien entre ce moment et la fin du concert. Leonard Bernstein

Programmation musicale

Leonard Bernstein

West side story : Ouverture (extrait)

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Herman Hupfeld

As Time goes by

Dooley Wilson, chant

BO du film Casablanca (real. Michael Curtiz, 1942)

Terence Blanchard

Boogie woogie bugle boy

The Andrews Sisters

Sony Classical 88691943112

Rumba en swing

The Machito Orchestra

Frémeaux & Associés FA 5648

Leonard Bernstein

West side story: America

Kiri Te Kanawa : Maria

Louise Edeiken : Rosalia

Orchestre dirigé par Leonard Bernstein

DGG 4799834

Leonard Bernstein

Sonate : 1. Grazioso

François Benda, clarinette

Sébastien Benda, piano

Genuin GEN17465

Giacomo Puccini

La bohème : Che ora sia (Acte IV)

Jerry Hadley: Rodolfo, Thomas Hampson: Marcello

James Busterud: Schaunard, Paul Plishka: Colline

Choeur et orchestra de l’Académie nationale de Saint Cécile, dir. Leonard Bernstein

DGG 423601-2

Leave my heart alone

Coleman Hawkins, saxophone

Ocium OCM 0008

Leonard Bernstein

I Hate Music! - Sostenuto; Allegro molto

Jennie Tourel, mezzo-soprano

Leonard Bernstein, piano

Sony SMK 60697

Leonard Bernstein

Symphonie n°1 Jérémie : Prophétie

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Orchestre philharmonique d'Israël, dir. Leonard Bernstein

DGG 469832-2

Leonard Bernstein

Symphonie n°1 Jérémie : Profanation

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Orchestre philharmonique d'Israël, dir. Leonard Bernstein

DGG 469832-2

Leonard Bernstein

Symphonie n°1 Jérémie : Lamentation

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Orchestre philharmonique d'Israël, dir. Leonard Bernstein

DGG 469832-2

Paul Bowles

The wind remains: Danse du clown

Ensemble Eos, dir. Jonathan Sheffer

Catalyst 09026 68409 2

Jerome Kern

All the things you are

Leon Fleisher, piano

Bridge 9429

Anton Dvorak

Symphonie n°9 en mi min op 95 B 178 : 1. Adagio - Allegro molto

Royal Philharmonic Orchestra de Londres, dir. Artur Rodzinsky

Scribendum SC807

Billie Holiday

Lover man

Universal 5336154-2

Leonard Bernstein

I Hate Music! - Con Brio Jennie Tourel, mezzo-soprano

Leonard Bernstein, piano

Sony SMK 60697

Robert Schumann

Manfred Ouverture op.115 Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

New York Philharmonic 141943

Richard Strauss

Don Quichotte op 35 Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

ew York Philharmonic 141943

