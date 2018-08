Leonard Bernstein : A nous deux Vienne !

Emission en partenariat avec le quotidien La Croix

Lenny a toujours eu un pied en Europe et un pied aux Etats-Unis. De par la tradition hassidique de sa famille, de par ses professeurs tous d’origine européenne, de par son répertoire, Vienne est son berceau.

Il y a une raison pour que la rencontre entre l’orchestre de Vienne et Lenny soit explosive. Il va affronter les démons, les vrais, les nazis cachés dans les replis de l’histoire. Il va les débusquer avec son sourire, son énergie et sa formidable intelligence de l’autre, et il va les faire plier par amour de la musique.

Voilà pourquoi, Lenny le juif américain, lorsqu’il débarque à Vienne peut bien murmurer en lui-même un très balzacien : à nous deux vienne !, ou la ville palpitando comme il le dit à l’orchestre un peu trop sage à son goût.

La ville est si belle et si pleine de traditions. Tout le monde ici vit pour la musique, en particulier l'opéra, et je semble être le nouveau héros. Ce qu'ils appellent « la vague de Bernstein » qui a submergé Vienne et produit un étrange résultat ; tout à coup, il est à la mode d'être juif.L. Bernstein

