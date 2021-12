Avec Hélène Cao & Arnaud Merlin :"Mon encyclo illustrée - La grande Histoire de la musique" > Éditions Bayard

"

n livre pour découvrir l'univers de la musique depuis ses origines, proposer un voyage à travers les époques et le monde à la rencontre des styles et des genres musicaux ...

en savoir plus événement [SORTIE LIVRE] Mon encyclo illustrée : La grande histoire de la musique

De Hélène Cao & Arnaud Merlin : "Mon encyclo illustrée - La grande Histoire de la musique">Éditions Bayard-Jeunesse - Collection Mon encyclo illustrée

en savoir plus AUDIO 3 min émission Au fil de l'actu Idées cadeaux : "La grande histoire de la musique" d'Arnaud Merlin

Chaque chapitre est composé de doubles-pages thématiques, Illustré de scènes par Mathieu de Muizon, qui en respectant l’exactitude de représentation des instruments et des scènes historiques, a ajouté sa note d’humour ...

1– Une petite Histoire de la musique, depuis la Préhistoire, aux musiques du 19e siècle.

2– Les musiques actuelles : rock, rap, comédies musicales, chanson française…

3– Présentation des familles d’instruments et des orchestres en France & dans le monde.

4– Tour du monde des musiques : des batucadas brésiliennes aux danses cubaines, la country américaine, les chants polyphoniques des Pygmées !

5 – Focus sur les spectacles donnés à l’Opéra et les opéras les plus connus.

6– Les métiers de la musique depuis chanteur au technicien-son, journaliste musical ...

, © Radio France / Annick Haumuer / RF

Hélène Cao, musicologue; enseigne la culture musicale au conservatoire à Paris. Elle a écrit plusieurs livres dont 600 mots de la musique,Éditions Billaudot.

Arnaud Merlin, journaliste, homme de radio, passionné par le jazz et les musiques actuelles, produit & présente des émissions sur France Musique, depuis 1996.

Mathieu de Muizon, dessine pour les enfants & les adultes chez Bayard :100% Énigmes, Mes premiers J'aime lire ...

en savoir plus AUDIO 28 min émission Sous la couverture Avec Hélène Cao "600 mots de la musique : Histoire et Technique & Genres et Formes" > Gérard Billaudot Éditeur

♫ Sous la couverture - Générique

♪ Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453 - Scott Ross, clavecin ‎– Album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier”‎– Coffret label Erato 75436

♫ Sous la couverture - Programme

Enregistrement 2-5 décembre 1997 à l'Opéra de Lyon, France ...

♪ Jacques Offenbach (1819-1880) :Orphée aux Enfers (Acte I, 3e tableau) Ballet Des Mouches (Galop) Orchestre de l'Opéra national de Lyon, direction Marc Minkowski - Label Warner Classics 9482332

Enregistrement novembre 1999 à Paris, France ...

♪ Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729) :Le Sommeil D'Ulisse (Ca. 1715) Air "Venez, Minerve" Isabelle Desrochers, soprano. François Nicolet, flûte. Ensemble Les Voix Humaines - Label Alpha Productions 006;

Tracks recorded between 1945 & 1948 ...

♪ Charlie Parker (1920-1955) :Koko - Série Les Fameux Inédits De Parker – Label Savoy Records 460 SV 399

♪ Barbara (1930-1997) :Joyeux Noël - Album "Barbara - Voyageuse (1999)" - Label Mercury France 558796-2