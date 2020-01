Hommage à Barry Tuckwell, George Szell dirige Joseph Haydn

Né en 1931 à Melbourne, Barry Tuckwell commence sa carrière de corniste en tant que musicien d'orchestre, à Melbourne et Sydney, puis se rend en Grande-Bretagne en 1955 pour rejoindre le London Symphony Orchestra comme cor solo. Il interrompt sa collaboration avec l'orchestre en 1968 pour se consacrer à sa carrière de chambriste qui a pris beaucoup d'ampleur.

A la fin des années 60 et au début des années 70, il est le grand corniste de toutes les stars, et accompagne des solistes internationaux comme le violoniste Itzhak Perlman et le pianiste Vladimir Ashkenazy. Il collabore également avec plusieurs compositeurs britanniques, comme Benjamin Britten dont il interprète au disque la deuxième version de sa Sérénade pour ténor, cor et cordes.

