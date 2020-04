Confiné mais Relax ! Une heure dans ma bibliothèque : nous nous intéressons aujourd'hui à un ouvrage du critique musical Arthur Dandelot (1864-1943). "Petits côtés amusants de la vie musicale" est un recueil d'anecdotes et de souvenirs sur le monde musical français du début du XXème siècle.

Le livre du jour :

Arthur Dandelot, Petits côtés amusants de la vie musicale, Éditions Dandelot, 1932

Qui était Arthur Dandelot ?

Père du compositeur et pédagogue Georges Dandelot, Arthur Dandelot (1864-1943) est un célèbre critique musical de l'entre deux siècles. Il co-fonde en 1889 la revue Le Monde Musical. Il est également le fondateur du Bureau de concerts Dandelot, l'une des premières agences artistiques qui accueillera des compositeurs et musiciens prestigieux tels que Camille Saint-Saëns, Eugène Ysaÿe, Pierre Monteux, Jacques Thibaud ou encore Sergueï Prokofiev.

Petits côtés amusants de la vie musicale

Rédigé en 1929, Petits côtés amusants de la vie musicale est un ouvrage dans lequel Arthur Dandelot a rassemblé des souvenirs, des bons mots glanés au gré de ses rencontres avec les musiciens et les compositeurs de son temps. On y trouve des anecdotes sur les compositeurs, Camille Saint-Saëns, Hector Berlioz, Jules Massenet et Charles Gounod entre autres, mais aussi sur les musiciens, comme le chef d'orchestre Hans von Bülow :

Définition de la fugue instrumentale, par Hans von Bülow : "Morceau de musique au cours duquel les exécutants partent les uns après les autres, et les auditeurs tous en même temps !"

Bülow disait aussi : "Un bon chef d'orchestre a sa partition dans la tête, un mauvais chef d'orchestre a la tête dans sa partition."

Arthur Dandelot, Petits côtés amusants de la vie musicale (p. 150)

Programme musical

Moritz Moszkowski, Concerto pour piano en mi majeur op. 59 - Scherzo

Joseph Moog (piano), Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Nicholas Milton (direction)

Onyx ONYX4144

Camille Saint-Saëns, Suite en ré mineur pour violoncelle et piano op. 16 - Finale

Emmanuelle Bertrand (violoncelle) & Pascal Amoyel (piano)

Harmonia Mundi HMC 901962

Gioacchino Rossini, La Danza, tarentelle napolitaine pour mezzo-soprano et piano

Cecilia Bartoli (mezzo-soprano) & James Levine (piano)

Decca 455513-2

Jules Massenet, Dors ami

Michèle Losier (mezzo-soprano) & Olivier Godin (piano)

Atma Classique ACD22720

Jules Massenet, Don Quichotte - Acte IV : "Lorsque le temps d'amour a fui "(Air de Dulcinée)

Magdalena Kozena (mezzo-soprano), Jean-Christophe Keck (ténor), Christophe Grapperon (baryton)

Orchestre de chambre Mahler, Marc Minkowski (direction)

Deutsche Grammophon 474214-2

Jean-Sébastien Bach, Fugue en sol mineur BWV 578 (arrangement pour orchestre de Leopold Stokowski)

Orchestre symphonique de Bournemouth, José Serebrier (direction)

Naxos 8578305

Eugène Ysaÿe, Sonate pour violon en sol mineur op. 27 n° 1 - 1. Grave

Thomas Zehetmair (violon)

ECM 472 6872

Moritz Moszkowski, Concerto pour violon en Ut majeur op. 30 - Vivace

Tasmin Little (violon), Orchestre symphonique de la BBC d’Écosse, Martyn Brabbins (direction)

Hyperion CDA67389

Moritz Moszkowski, Guitare op. 45 nº 2 (arrangement pour violon et piano)

Yehudi Menuhin (violon) & Artur Balsam (piano)

EMI 2641802

Charles Gounod, Viens ! Les gazons sont verts !

Gérard Souzay (baryton) & Jacqueline Bonneau (piano)

Decca 440419-2

Charles Gounod, Venise

Gérard Souzay (baryton) & Jacqueline Bonneau (piano)

Decca 440419-2