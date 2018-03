L'actualité du jazz : Keith Jarrett, le retour de l'enfer

Au sommaire aujourd'hui

Le groupe familièrement connu sous le nom de “Standards Trio” a enregistré un nombre considérable de disques marquants et “After the Fall”, qui paraît chez ECM, s’insère dans cette longue liste parmi les meilleurs d’entre eux. “J’ai été étonné d’entendre à quel point la musique passait ce soir-là”, confie Keith Jarrett dans ses notes de pochette. “Pour moice n’est pas seulement un document historique mais un concert vraiment génial !”

Cette performance donnée à Newark, New Jersey, en novembre 1998, marque le retour de Keith Jarrett sur scène après deux années d’interruption dues à la maladie, le symptôme de fatigue chronique, et à son traitement qui mit longtemps à le relever. Accompagné de ses fidèles partenaires Gary Peacock et Jack DeJohnette, le pianiste survole comme à son habitude quelques grands classiques du Great American Songbook comme The Masquerade Is Over, Autumn Leaves, When I Fall In Love ou encore I’ll See You Again. Mais on trouve aussi au répertoire de ce concert exceptionnel trois reprises à couper le souffle de monuments du bebop : Bouncin’ With Bud de Bud Powell, Doxy de Sonny Rollins et Scrapple From The Apple de Charlie Parker.

Keith Jarrett (piano)

Gary Peacock (contrebasse)

Jack DeJohnette (batterie)

Enregistré en concert, le 14 novembre 1998 au New Jersey Performing Arts Center de Newark, New Jersey.

Programmation musicale

Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette « After the Fall »

Scrapple From The Apple (Charlie Parker)

ECM 6716506

Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette « After the Fall »

When I Fall In Love (Edward Heyman, Victor Young)

ECM 6716506

Lucy Reed « This is Lucy Reed »

Fools Fall in Love (Irving Berlin)

Fresh Sound 928

Shinya Fukumori « For 2 Akis »

Hoshi Meguri No Uta (var.) (Shinya Fukumori)

ECM 2574

Sidney Bechet « Five Classic Albums Plus »

La complainte des infidèles (Georges Van Parys, Carlos Rim)

Avid Jazz 1278

Shirley Horn « Light Out Of Darkness »

Hit The Road Jack (Percy Mayfield)

Verve 519703-2

Julia Biel « Julia Biel »

Feeling Good (Anthony Newley, Leslie Bricusse)

Rokit 050

Jean-Michel Bernard « Plays Lalo Schifrin »

Mannix ( Lalo Schifrin)

Cristal 269

Abdullah Ibrahim « Africa - Tears and Laughter »

The Perfumed Forest Wet With Rain (Abdullah Ibrahim)

Enja 30392

Maceo Parker « It's All About Love »

Who's Making Love ( Homer Banks, Betty Crutcher)

Leopard N77 051