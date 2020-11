Diego Imbert & Alain Jean-Marie, pour l'amour de Bill Evans

Diego Imbert ressuscite avec Alain Jean-Marie la magique association de Bill Evans et Eddie Gomez. “Interplay - The Music of Bill Evans” paraît chez Trebim Music / L’Autre Distribution.

Diego Imbert à la Une

« Grâce à [Eddie Gomez], j’ai appris que virtuosité pouvait rimer avec liberté et musicalité. J’ai aussi compris que sur l’instrument il n’y avait aucune limite, sinon celles que l’on se met tout seul dans la tête ».

La formule du duo piano/contrebasse est l’une des plus ouvertes, donc des plus risquées du jazz. Tout peut y arriver, sans prévenir, le pire comme le meilleur. Nul filet pour cet exercice de haute voltige où chacun des deux équilibristes se doit d’être constamment à l’affût, dans l’écoute extrême de l’autre, sans les moindres écart de présence ou baisse d’attention. La réussite de ce type de duo est rare parce que l’alchimie en est mystérieuse. Elle exige la confiance totale entre les deux partenaires. Du coup elle existe d’emblée ou n’existera jamais.

Cette alchimie exista magiquement dans le duo que Bill Evans et Eddie Gomez expérimentèrent au milieu des années 70. Deux disques en sont la preuve : « Intuition » (1974) et « Montreux III » (1975). Diego Imbert a eu l’idée et l’envie, il y a une dizaine d’années, de ressusciter ce duo, sans jamais chercher bien sûr à le copier, mais en explorant librement le répertoire de Bill Evans. Le contrebassiste avait toujours en mémoire le souvenir vif de son stage à Capbreton à la fin des années 90 avec Eddie Gomez qui fut pendant plus de dix ans (1966-1978) le fidèle maître des élégances fondamentales au côté du pianiste.

Quand Diego Imbert a proposé à Alain Jean-Marie ce projet de duo autour de Bill Evans, le pianiste guadeloupéen, toujours habité par une humilité extrême (c’est un euphémisme), a d’abord hésité à se lancer dans l’aventure. « Pour moi qui viens de la rue, du bal et de la biguine, me confronter à un pianiste doué d’une telle culture classique et que j’admire tant depuis si longtemps m’a fait peur, au départ. L’insistance amicale de Diego m’a convaincu d’accepter son invitation à dialoguer avec lui en m’encourageant à ne surtout pas chercher à jouer comme Bill, ce que je n’aurais jamais su faire, mais à revisiter en sa compagnie son répertoire à ma manière, avec mes harmonies, mes voicings ».

Résultat : ce duo, dès la première écoute, s’affirme comme un modèle d’entente musicale, cette complicité exemplaire qui allie harmonie et mélodie en un même élan. On pense à ce qu’a écrit Vladimir Jankélévitch dans son livre “La musique et l’ineffable” : « Une mélodie sans harmonie est indifférente. Une harmonie sans mélodie est morte. Si l’harmonie est quelque chose comme le corps, la mélodie doit en être l’âme. » Le dialogue que se livrent ici en toute générosité Diego Imbert et Alain Jean-Marie en est la démonstration éclatante. Body and Soul. Pascal Anquetil

Concert annoncé le 1er avril 2021 au Bal Blomet à Paris