Hommage à Claude Carrière (1/6) : Le Temps des musiciens : Duke Ellington 1999

Le 20 février dernier, Claude Carrière tirait sa révérence, quelques jours avant de célébrer son 82e anniversaire. La voix de Claude Carrière, pleine de chaleur, avec un trait d’accent du Rouergue, et son sourire toujours bienveillant, font à jamais partie de l’histoire de la chaîne.

De 1975 à 2008, des milliers d’émissions témoignent de la passion de Claude Carrière pour la musique, sous toutes ses formes, même si le jazz y occupe la plus grande place.

Claude Carrière produisit et présenta - ou co-présenta - des émissions d’actualité du disque, des magazines avec des invités, des séries d’émissions sur l’histoire du jazz, des concerts - il inventa avec son ami Jean Delmas le légendaire Jazz-Club de France Musique, et bien sûr il ne manqua jamais une occasion d’évoquer son héros, Duke Ellington. De 1976 à 1984, il s’était fait connaître en proposant Tout Duke, une intégrale de l’œuvre connue d’Ellington, et en 1999, il célébrait le centenaire de sa naissance en lui consacrant une semaine du Temps des musiciens, sur France Musique.

Duke Ellington Orchestra "The Quintessence Vol.1 - New York - Chicago - Hollywood - 1926-1941"

Take the "A" Train (Billy Strayhorn)

Frémeau & Associés FA204

“Le temps des musiciens : Duke Ellington” du 26 avril 1999 par Claude Carrière

Duke Ellington Orchestra

Take The « A » Train (Billy Strayhorn)

Paul Gonsalves (saxophone ténor)

Enr. 1952

Duke Ellington Orchestra

Black And Tan Fantasy (Duke Ellington / Bubber Miley)

Bubber Miley (trompette), Otto Hardwick (saxophone alto), Joe Nanton (trombone)

Enr. 1927

Duke Ellington Orchestra

Showboat Shuffle (Duke Ellington)

Johnny Hodges (saxophone alto), Rex Stewart (cornet), Barney Bigard (clarinette)

Enr. 1935

Duke Ellington Orchestra

Koko (Duke Ellington)

Joe Nanton (trombone)

Enr. 1940

Duke Ellington Orchestra

Jam-A-Ditty (Duke Ellington)

Taft Jordan (trompette), Jimmy Hamilton (clarinette), Lawrence Brown (trombone), Harry Carney (saxophone baryton)

Enr. 1946

Duke Ellington Orchestra

Madness in Great Ones (Duke Ellington)

Enr. 1957

Duke Ellington Orchestra

Agra (Duke Ellington)

Harry Carney (saxophone baryton)

Enr. 1966

Duke Ellington Orchestra

Short Sheet Cluster (Duke Ellington)

Clark Terry, bugle

Enr. 1956 (séance de travail)

Duke Ellington Orchestra

Mood Indigo (Duke Ellington / Barney Bigard)

Arthur Whetsol (trompette), Barney Bigard (clarinette), Joe Nanton (trombone), Duke Ellington (piano)

Enr. 17 octobre 1930

Duke Ellington Orchestra

Mood Indigo (Duke Ellington / Barney Bigard)

Arthur Whetsol (trompette), Barney Bigard (clarinette), Joe Nanton (trombone), Duke Ellington (piano)

Enr. 10 décembre 1930

Duke Ellington Orchestra

Mood Indigo (Duke Ellington / Barney Bigard)

Cootie Williams (trompette), Arthur Whetsol (trompette), Duke Ellington (piano)

Enr. 1932

Duke Ellington Orchestra

Mood Indigo (Duke Ellington / Barney Bigard)

Cootie Williams (trompette), Ivie Anderson (voix), Ben Webster (saxophone ténor), Duke Ellington (piano)

Duke Ellington Orchestra

Enr. 1940

Duke Ellington Orchestra

Mood Indigo (Duke Ellington / Barney Bigard)

Russell Procope (clarinette), Johnny Hodges (saxophone alto), Billy Strayhorn (piano), Paul Gonsalves (saxophone ténor), Duke Ellington (piano), Yvonne Lanauze (voix), Tyree Glenn (trombone), Ray Nance (trompette)

Enr. 18 décembre 1950

Duke Ellington Orchestra

Mood Indigo (Duke Ellington / Barney Bigard)

Paul Gonsalves (saxophone ténor), Duke Ellington (piano)

Enr. 1966

Duke Ellington Orchestra

The Mooche (Duke Ellington)

Bubber Miley (trompette)

Enr. 1928

Duke Ellington Orchestra

Echoes of the Jungle (Cootie Williams)

Johnny Hodges (saxophone alto), Cootie Williams (trompette), Joe Nanton (trombone), Barney Bigard (clarinette)

Enr. 1931

Duke Ellington Orchestra

Liberian Suite - Dance n° 5 (Duke Ellington)

Harry Carney (saxophone baryton), Tyree Glenn (trombone), Ray Nance (trompette)

Enr. 1947

Duke Ellington Orchestra

Black, Brown and Beige – I. Black - Work Song (Duke Ellington)

Joe Nanton (trombone)

Enr. 28 janvier 43 (Boston)

Duke Ellington Orchestra

Black, Brown and Beige – I. Black - Come Sunday (Duke Ellington)

Johnny Hodges (alto), Ray Nance (violon)

Enr. 2 juin 1945 (Michigan)

Duke Ellington Orchestra

Black, Brown and Beige – I. Black - Light (Duke Ellington)

Cat Anderson (trompette)

Lawrence Brown (trombone)

Enr. 2 juin 1945 (Michigan)

Duke Ellington Orchestra

Black, Brown and Beige – II. Brown - West Indian Dance, Emancipation Celebration (Duke Ellington)

Taft Jordan (trompette), Junior Raglin (contrebasse)

Enr. décembre 1944

Duke Ellington Orchestra

Black, Brown and Beige – III. Beige – Waltz, Sugar Hill Penthouse (Duke Ellington)

Johnny Hodges (saxophone alto), Harry Carney (saxophone baryton), Paul Gonsalves (saxophone ténor)

Enr. 1965

Duke Ellington Orchestra

My People - The Blues (Duke Ellington)

Duke Ellington (narration), Joya Sherrill (voix), Harold Ashby (saxophone ténor), Louie Bellson (batterie)

Enr. 1963 (Chicago)

Duke Ellington Orchestra

Come Sunday (Duke Ellington)

Mahalia Jackson (voix)

Enr. 1958