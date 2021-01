Archéologie et lutherie : reconstitution inédite d’une lyre mérovingienne du VIIe siècle

Une équipe de chercheurs et de musiciens est parvenue à reconstituer une lyre de l'époque mérovingienne à partir d'un chevalet en bronze retrouvé dans une sépulture du VIIe siècle...

Faire revivre un instrument vieux de quatorze siècles, c’est un beau pari, une belle histoire qui commence en 1870 dans un chantier archéologique du Nord de la France, dans l’Aisne, près de la petite commune de Concevreux. Des archéologues découvrent un mystérieux chevalet de lyre en bronze dans une sépulture mérovingienne du VIIe siècle… Le précieux objet est alors racheté par le musée archéologique de Cologne, en Allemagne. Le chevalet est rangé, à l’abri des regards, dans les réserves et on n’en entend plus parler jusqu’en 2017. Son histoire arrive alors aux oreilles d’un Français, chercheur en archéo-musicologie, c’est-à-dire un spécialiste des secrets de fabrication et de la reconstitution des instruments très anciens, de l’Antiquité et du haut Moyen-âge. Il s’appelle Julin Cuvilliez et il a fondé le Pôle de recherche, d’interprétation et d’archéologie expérimentale des Côte d’Armor. Sa curiosité est aiguisée : un chevalet de lyre du VIIe siècle, en bronze qui plus est, et donc bien conservé, c’est rarissime, c’est le Saint Graal pour un chercheur…

Un travail collectif...

L’objectif est vite fixé : reconstituer une lyre la plus historiquement exacte possible à partir de ce petit chevalet… Cinq étapes vont suivre : les trois premières font appel à des technologies de pointe, la Numérisation 3D du chevalet, la photogrammétrie et la vibrométrie laser afin d’identifier, sans l’abîmer, sa composition exacte et ses propriétés vibratoires. Puis, arrive le moment de la reconstitution du chevalet : on en reproduit deux exemplaires, un pour la recherche, un pour les concerts, et cette étape est confiée à un archéo-métallurgiste. Ce n’est pas fini : il faut reconstituer la lyre en bois, en chêne plus précisément en s’inspirant des techniques de lutherie utilisées par les Francs. Pour cette ultime étape, c’est Julian Cuvilliez, aussi luthier, qui est aux manettes. Il a presque fallu un village entier pour mener à bien un tel projet : le Pôle recherche des Côtes d’Armor s’est associé aux laboratoires de l’Institut technologique européen des métiers de la musique, l’Itemm, basé au Mans, et au Centre de Ressources techniques de Morlaix.

, © Laureen Keravec / Atelier Skald

L'instrument sera officiellement présenté, sans public, mais en streaming et en direct, au Musée royal de Mariemont en Belgique le 2 février - le musée abrite une exposition consacrée au plus célèbre des rois mérovigiens, Clovis. Et pour cette commande spéciale, un ensemble baptisé The Dragon et the Dove, le dragon et la colombe, a été formé et dirigé par Julian Cuvilliez. Il réunit les chanteurs grégoriens de l'université de Montpellier, ainsi que deux chanteurs de l'Académie Royale de Londres et d’Édimbourg. Une belle histoire, un beau projet d’envergure européenne en ces temps troublés par le Covid et le Brexit.