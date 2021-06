Pianopolis 1 : Paris, capitale du Piano au XIXème siècle

Au XIXe siècle, Paris est la capitale du piano. Les facteurs, compositeurs et virtuoses les plus renommés du moment se rassemblent dans la Ville Lumière. Dans ce cycle de 5 épisodes, nous nous intéressons aux évènements qui ont fait de Paris la "Pianopolis" de son époque

Un nouvel instrument

A la fin du XIXe siècle, le pianoforte se distingue du clavecin et du clavicorde par une sonorité plus métallique et puissante, bien que moins nuancée. Le XIXe siècle portera cette évolution au paroxysme, qui donnera le piano moderne. Face à une demande croissante, surtout à Paris, les grands facteurs (souvent allemands) s'y installent et achèvent de populariser l'instrument. Une évolution qui ne passera pas inaperçu auprès des compositeurs et virtuoses romantiques.

Programmation musicale

Carl Maria von Weber (1786-1826)Konzertstück pour piano et orchestre en fa mineur op 79 (1821) V. Piu mosso

Ronald Brautigam (pianoforte Paul McNulty 2007, d'après Conrad Graf v.1819), Kölner Akademie, direction Michael Alexander Willens

Bis BIS2384

Daniel-François Esprit Auber (1782-1871)Le Dieu et la Bayadère (1830) Ouverture

Orchestre de l'Opéra de Göteborg, direction Tommy Anderson

Sterling CDS10392

Henri Herz (1803-1888)Grande Polonaise brillante op 30 (1827)

Howard Shelley, piano et direction, Orchestre de Tasmanie

Hypérion CDA68100

Gioacchino Rossini (1792-1868)Tancredi (1813) Acte I. Air de Tancredi "Di tanti palpiti"

Vesselina Kasarova (mezzo-soprano), Orchestre de la Radio de Munich, direction Roberto Abbado

RCA 09026 68349 2

Hector Berlioz (1803-1869)Symphonie Fantastique (1830) IV. Marche au supplice

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, direction John Eliot Gardiner

Philips 434402-2

Hélène de Montgeroult (1764-1836)Cours complet pour l'enseignement du fortepiano (v. 1812) Etude n°65 en mi bémol mineur Edna Stern, piano Pleyel 1860 du musée de la musique

Orchid ORC100063

Hélène de Montgeroult (1764-1836)Cours complet pour l'enseignement du fortepiano (v. 1812) Etude n°66 en ut mineur Edna Stern, piano Pleyel 1860 du musée de la musique

Orchid ORC100063

Claude-Bénigne Balbastre (1727-1799) L'air "Ça ira" (c.1790)

Ivète Piveteau, pianoforte Pascal Taskin, Paris, 1788 (du musée instrumental de Paris)

ADDA 581160

Claude-Bénigne Balbastre (1727-1799)La Malesherbe Ivète Piveteau, clavecin Hemsch avec jeu de plume, Paris 1761 du musée instrumental de Paris

ADDA 581160

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Variations sur God Save the King WoO 78 (1803)

Pierre Bouyer, pianoforte d'après Sébastien Erard 1803, par Alain Moysan

Diligence DIL6

Hélène de Montgeroult (1764-1836)Cours complet pour l'enseignement du fortepiano (v. 1812) Etude n°107 en ré mineur Edna Stern, piano Pleyel 1860 du musée de la musique

Orchid ORC100063

Frédéric Chopin (1810-1849)Variations sur La ci darem la mano op 2 (1827-28) Finale alla polacca

Nelson Goerner (piano Erard 1849), Orchestre du XVIIIème siècle, direction Frans Brüggen

Institut Frédéric Chopin NIFCCD 009