L'Opéra d'Aran de Gilbert Bécaud, le rêve de sa jeunesse

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur l'histoire folle du seul opéra de Gilbert Bécaud (1927-2001) : L'Opéra d'Aran...

Un opéra de son temps ?

C’est une bien difficile tâche que de composer un opéra au 20e siècle : les modèles sont nombreux, la concurrence est rude et les discussions de style et d'esthétique sont plus présentes que jamais. Doit-on suivre la voie de la modernité, ou peut-on revenir vers un style plus accessible au grand public ? La querelle entre conservateurs et avant-gardistes fait rage. C’est ce qui a probablement retenu pas mal de compositeurs de se lancer dans l'aventure. On mesure d'autant mieux l'étonnement qui a pu saisir la presse en apprenant que Gilbert Bécaud, connu comme chanteur de variétés, était en train d'en composer un !

Après l'abandon du film de MacLaglen, Gilbert Bécaud se décide : il fera un opéra. Il pense d'abord à "quelque chose comme le Porgy and Bess français, plutôt un mimodrame, une grande chanson élargie à la mesure d'une scène lyrique." Ce sont ses habituels collaborateurs, Pierre Delanoë et Louis Amade qui se chargent du livret, avec leur complice Jacques Emmanuel. Entre eux, l'atmosphère est parfois tendue, Delanoë et Amade n'ont pas la même approche et Gilbert a mauvais caractère. Il se retire dans une cabane qu'il a fait construire au fond du jardin. Amade écrit : "En moyenne, deux brouilles par soirée, à réveiller les habitants de la grande maison à cent mètres de là. Parfois au milieu des cris, Gilbert se lève et court jusqu'à la charmille où est installée la table de ping-pong. Une partie nocturne calme les esprits. A 4, 5 heures, lorsque l'inspiration est féconde, on se sépare. Seul, Gilbert compose dans sa cabane. Au-dehors, le jour se lève. C'est l'heure morose où l'on mesure le chemin à parcourir."

