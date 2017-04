Jacques rebotier, poète de l'incongru

Programme musical

Jacques Rebotier (né en 1947), Prélude pour trois altos

Trio d’altos

Enr. 1990

[Document du compositeur / Copie privée]

Jacques Rebotier, Annonce entrée salle de théâtre

Gérard Buquet (tuba), Jacques Rebotier (voix)

[Document du compositeur / Copie privée]

Jacques Rebotier, Cinq Chants de ménage et d’amour - II. La mer me rend ; III. Et si tu m'avais dit ; V. Je te dis : rien

Elise Caron (voix), Jacques Rebotier (voix), Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France, Dominique My (direction)

Enr. 1993

[Enregistrement INA]

Jacques Rebotier, Brève 91 bis

Pierre Strauch (violoncelle)

[Document du compositeur / Copie privée]

Jacques Rebotier, L’Indien des neiges, opéra – L’Elégie

Eric Trémolières (ténor - L’Indien), L’Octuor de Violoncelles de Beauvais, Christophe Bernollin (direction)

Enr. 2002

Soupir [S210]

Jacques Rebotier, Requiem – Sanctus

Les Jeunes Solistes, Ensemble Accroche Note, Rachid Safir (direction)

Enr. 1995

MFA Radio France [216008]

Richard Rodgers / Lorenz Hart / Jacques Rebotier, My Funny Valentine

Jacques Rebotier (voix), Quatuor Pamela : Anne Lepape (violon), Apolline Kirklar (violon), Séverine Morfin (alto), Anne Gouraud (contrebasse)

Enr. 2016

[Enregistrement Radio France]

Jacques Rebotier, Hommage à Famuel Morfe pour orgue de barbarie

Pierre Charial (orgue de barbarie)

CD Quartz de Brest

Buck Ram / Jacques Rebotier, Only me

Jacques Rebotier (voix), Quatuor Pamela : Anne Lepape (violon), Apolline Kirklar (violon), Séverine Morfin (alto), Anne Gouraud (contrebasse)

Enr. 2016

[Enregistrement Radio France]