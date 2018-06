Musique russe du passé et du présent : Dimitri Chostakovich et Sofia Gubaïdulina

Réservez vos places pour ce concert sur le site Maisondelaradio.fr

Le concert #1

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Deux pièces pour octuor à cordes opus 11 (1924-1925)

- Prélude. Adagio - Più mosso - Adagio - en ré mineur

- Scherzo. Allegro molto - Moderato - Allegro - en sol mineur

Cyril Baleton, Amandine Ley, Jean-Philippe Kuzma et Arno Madoni violons

Julien Dabonneville et Aurélia Souvignet-Kowalski altos

Nicolas Saint-Yves et Nadine Pierre violoncelles

Sofia Gubaïdulina (née en 1931)

Triple Concerto pour violon, violoncelle, bayan et orchestre (2016-2017 - création française)

BaibaSkride violon

Harriet Krijgh violoncelle

Elsbeth Moser bayan

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck direction



Avec Elsbeth Moser, accordéoniste et Mikko Franck, chef

Sofia Gubaïdulina

Das Fest des Wüstlings, Galgenlieder Barbara Hofling mezzo-soprano

Elsbeth Moser accordéon

Gergely Bodoky flûte

Cornelia Monske percussions

Martin Heinze contrebasse

Le concert #2

Richard Strauss (1864-1949)

Salomé (extrait) : Danse des sept voiles (1905)

Le Chevalier à la rose (suite d'orchestre -1946)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck direction

La semaine prochaine, vendredi 22 juin 2018 : Renaud Capuçon joue à L'Apprenti sorcier

Programme

Paul Dukas (1865-1935)

L’Apprenti sorcier (1897)

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Concerto n°3 opus 61 (1880)

Christoph WillibaldGluck (1714-1787)

Orphée et Eurydice (1774)

Modeste Moussorgski (1839-1881)

Tableaux d’une exposition (1874) orchestration symphonique (1922) par Maurice Ravel (1875-1937)

Renaud Capuçon, violon

Orchestre Philharmonique de Radio France

Lionel Bringuier, direction

Concert enregistré le 22 novembre 2013 à la Salle Pleyel.

