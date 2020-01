A la Scala de Paris, les Quatuors Aeolina et Girard, Claire-Marie Le Guay, l’Itinéraire, et l’ODEI.

Deux concerts, enregistrés le 12 octobre dernier dans le cadre d'un week-end à la Scala de Paris intitulé « Aux armes, contemporains ! », réunissaient le Quatuor Aeolina, le Quatuor Girard, la pianiste Claire-Marie Le Guay, et deux ensembles, l’Itinéraire, et l’ODEI.

Ces concerts, étaient enregistrés à La Scala à Paris, qui se situe boulevard de Strasbourg, à l’occasion d’un week-end intitulé « Aux armes, contemporains », qui proposait quatre concerts en deux jours. Nous avons écouté les deux premiers mercredi dernier, ce soir voici les deux suivants :

Premier concert

Programme

Martin Matalon (né en 1958) : Intermezzo

Jean-Pierre Drouet (né en 1935) : Où danse le vent ?

Quatuor Aeolina

Thibaut Trosset, accordéon

Anthony Millet, accordéon

Théo Ould, accordéon

Yohann Juhel, accordéon

Fabien Waksman (né en 1980) : Tsukuhime

Thierry Escaich (né en 1965) : Etude impressionniste n° 3 : Hommage à Henri Dutilleux

Claire-Marie Le Guay, piano

Philippe Hersant (né en 1948) : Quatuor à cordes n° 4 « Der Gerstirnter Himmel (Le Ciel étoilé) »

Quatuor Girard

Hugues Girard, violon

Agathe Girard, violon

Odon Girard, alto

Lucie Girard, violoncelle

Intermezzo de Martin Matalon est une pièce écrite en 2018 pour le quatuor Aeolina.

Où danse le vent ? de Jean-Pierre Drouet est une commande de l’espace culturel de Chaillol.

Tsukihime de Fabien Waksman est une commande du festival "Les Vacances de Monsieur Haydn".

La prise de son était signée pour France Musique par Adrien Gazza et Hervé Dubreuil, chargé de réalisation Adrien Roch.

Second concert

Le concert de clôture, faisait se rencontrer les musiciens d’un ensemble historique, si l’on peut dire, L’Itinéraire, qui existe depuis le début des années 1970, et un ensemble beaucoup plus récent, Odei. Le second réunit trois musiciens, le batteur Arnaud Biscay, le claviériste vibraphoniste Maxime Hoarau, et le producteur électro Matthys, tous trois collaborent aussi avec José Echeveste, l’un des développeurs du logiciel Antescofo, est très utilisé par de nombreux compositeurs contemporains.

Programme

"Achéloos", d'Adrien Trybucki, fait référence au dieu fleuve de la mythologie grecque qui met au monde les Sirènes avec la muse Calliope, cette pièce est suivie d'une improvisation de l'ODEI, puis de « Ur » de Magnus Lindberg, comme l’antique citré sumérienne, le mot a d’autres significations en suédois, puisque c’est un préfixe qui désigne quelque chose d’extrême, d’original ou de primitif, comme en allemand, le mot signifie également « horloge » ou « tempête».

Adrien Trybucki (né en 1993) : Après Achéloos, pour hautbois, vibraphone, violoncelle et électronique (2015)

L’Itinéraire

Improvisation : Improvisation n° 1

l'ODEI

Magnus Lindberg (né en 1958) : UR pour ensemble et électronique (clarinette, piano, clavier électronique, synthétiseur, violon, violoncelle, contrebasse) (1986)

L’Itinéraire

Léo Margue, direction

Improvisation : Improvisation n° 2

l'ODEI

L’Itinéraire

Léo Margue, saxophone ténor et soprano

Myrtille Hetzel, violoncelliste de l’Itinéraire

La prise de son était signée pour France Musique par Adrien Gazza et Hervé Dubreuil, chargé de réalisation Adrien Roch.

Après concert

Consacré aux Grands Prix du disque 2019 de L’Académie Charles Cros avec Omer Corlaix

Omer Corlaix est coordinateur de la commission Musique Contemporaine et membre de la commission Musique Classique de l'Académie Charles Cros.

Prix du Président de la République : Eliane Radigue , pour l’ensemble de son œuvre, à l’occasion du coffret INA-GRM : Eliane Radigue « Œuvres électroniques »

Eliane Radigue (née en 1932) : Chry-Ptus (version 2001). Coffret Ina-GRM Eliane Radigue « Œuvres électroniques »

Grand Prix du Disque 2019 « Musique contemporaine » : Ramon Lazkano, pour « Piano Works » chez Kairos

Ramon Lazkano (né en 1968) : Hitzaurre Bi - I. (1993) Alfonso Gomez, piano

Orchestre symphonique de Bilbao

Ernest Martinez Izquierdo, direction

Ramon Lazkano « Piano Works »

Kairos 0015041KAI

Des Coups de coeur de L’Académie Charles Cros :

La liste complète est ici

Edith Canat de Chizy (née en 1950) : Visio (2016) pour six voix mixtes, ensemble instrumental et électronique Solistes XXI

Multilatérale

Léo Warynski, direction

Solstice SOCD 359

François Meïmoun (né en 1979) : Le Chant de la Création (concerto pour orchestre) – 1. Le Chant Orchestre national de Bordeaux Aquitaine

Paul Daniel, direction

François Meïmoun « Le Chant de la Création et autres œuvres »

Triton TRIHORT567

Séverine Ballon : Cloches fendues 1 Séverine Ballon, violoncelle

Séverine Ballon « Inconnaissance »

Allthatdust ATD3

Jacques Lenot (né en 1945) : Reliquien 1 Raphäel Duchateau, trompette

Julien Blanc, piano

Jacques Lenot « Reliquien »

L’oiseau prophète 004

Christelle Séry : Ombres pour ombre I Christelle Séry, guitare électrique

Christelle Séry « Pages électriques, Liao, Naegelen, Séry, Combier, Momi, Pattar »

Onze Heures Onze

Malika Kishino (née en 1971) : Sange Les Percussions de Strasbourg

« Rains, Hosokawa / Kishino / Taïra / Takemitsu »

PDS 119

Régis Campo (né en 1968) : Street Art Ensemble TM+

Laurent Cuniot, direction

Signature-Radio France SIG 11111

Lucia Ronchetti (née en 1963) : Le Palais du silence (2013), dramaturgie d’après Claude Debussy, pour ensemble Ensemble Intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

Enr. 8 novembre 3013 (Paris, Cité de la Musique)

Lucia Ronchetti « Action music pieces »

Kairos 0015027KAI