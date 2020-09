La 4ème Symphonie de Mahler par Mikko Franck et l'Orchestre Philharmonique de Radio France

Bien loin de compositions dramatiques postérieures, la 4ème Symphonie de Mahler célèbre aux accents de danses villageoises les joies simples, avant d'exalter la vie céleste. La soprano Jodie Devos sera l'interprète de choix de son 4ème mouvement, repris du 5ème Lied de "Des Knaben Wunderhorn".

Concert en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris

Programme de concert

Einojuhani Rautavaara (1928 - 2016)

Adagio céleste (2000)

L’impulsion à l’origine de l’Adagio céleste fut – comme c’est souvent le cas dans ma musique – un texte ou un poème : des vers de Lassi Nummi (1928-2012) de 1982. Je crois donc que ce poème explique mieux mon œuvre que, par exemple, la série dodécaphonique sur laquelle est fondé l’Adagio.

Einojuhani Rautavaara

Poème de Lassi Nummo

Puis, la nuit où tu veux m’aimer au milieu de la nuit, réveille-moi. Nos draps sont frais, blancs

Comme la neige dehors dans le paysage obscur.

J’ai peut-être attendu, peut-être eu assez d’attendre, viens !

Ne te fige pas pour porter le monde comme un arbre noir, isolé, mais viens. Réveille-moi, laisse-moi me réveiller à travers la vieillesse et la mort et ré- veille-toi, viens comme une chute de neige, lie-nous au monde.

Que notre amour soit un tâtonnement et un bredouillement.

A travers le monde il est un amour, lorsque tu le veux, lorsque tu me réveilles, Au milieu de la nuit, lorsque le monde se rend.

Viens.

Gustav Mahler (1860 - 1911)

Symphonie n°4 en sol majeur (1899-1900)

1. Bedächtig. Nicht eilen. 2. In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast. 3. Ruhevoll. (Poco adagio.) 4. Sehr behaglich

Orchestre Philharmonique de Radio

FranceMikko Franck, Direction

Direction Jodie Devos, Soprano

, © Benjamin François

Après-concert

Entretien avec Jodie Devos

Jacques Offenbach

Les Oiseaux dans la charmille (Acte I, Air d'Olympia)

"Offenbach Colorature" Alpha 2019/ 6'01

Jodie Devos, soprano

soprano Orchestre de la Radio bavaroise

Laurent Campellone, direction

Maurice Ravel

L'Enfant et les sortilèges, fantaisie lyrique en deux parties sur un poème de Colette

Parlophone 2017

Chloé Briot , L'Enfant

, L'Enfant Nathalie Stutzmann, Maman, La Tasse chinoise, La Libellule

Maman, La Tasse chinoise, La Libellule Sabine Devieilhe, Le Feu, La Princesse, Le Rossignol

Le Feu, La Princesse, Le Rossignol Jodie Devos, La Chauve-souris, La Chouette, Une Pastourelle

La Chauve-souris, La Chouette, Une Pastourelle Julie Pasturaud, La bergère, La Chatte, L'Ecureuil, Un pâtre

La bergère, La Chatte, L'Ecureuil, Un pâtre François Piolino , La Théière, Le Petit Vieillard, La Rainette

, La Théière, Le Petit Vieillard, La Rainette Jean-François Lapointe , Le Chat, l'Horloge comtoise

, Le Chat, l'Horloge comtoise Nicolas Courjal , Le Fauteuil, L'Arbre

, Le Fauteuil, L'Arbre Chœur et Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin, chef de chœur

chef de chœur Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, direction

Einjohunani Rautavaara

Le Livre des visions (Un conte de nuit, Un conte de feu, Un conte d'amour, Un conte du destin)