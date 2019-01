Le Bach du dimanche 20 janvier 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

Cantate BWV 155 « Mein Gott, wie lang, ach lange ? » émission La Cantate Cantate BWV 155" Mein Gott, wie lang, ach lange "

Jean-Sébastien Bach / Bruce Haynes

Concerto brandebourgeois n° 7

(arrangement d’après des œuvres de Jean-Sébastien Bach)

1. Allegro (d’après « O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe » BWV 34)

2. Adagio (d’après « Nach dir, Herr, verlanget mich » BWV 150)

3. Allegro (d’après « Der Himmel lacht, die Erde jubilieret » BWV 31)

Bande Montréal Baroque, Eric Milnes (dir.)

Disque : ATMA Classique 2012

Jean-Sébastien Bach / Bruce Haynes

Concerto brandebourgeois n° 11

(arrangement d’après des œuvres de Jean-Sébastien Bach)

1. Allegro (d’après “Geist und Seele wird verwirret” BWV 35)

2. Adagio (d’après le Concerto pour trois clavecin en ré mineur BWV 1063: II. Alla siciliana)

3. Allegro (d’après “Geist und Seele wird verwirret” BWV 35 : Sinfonia)

Bande Montréal Baroque, Eric Milnes (dir.)

Disque : ATMA Classique 2012

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré (Livre II)

Prélude en la mineur BWV 889

Zhu Xiao-Mei, piano

Disque : Mirare MIR 044 (2007)

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré

Fugue en la mineur BWV 889

Zhu Xiao-Mei, piano

Disque : Mirare MIR 044 (2007)

Lucien Guerinel

Jeu mémoire (2001)

Jean-Louis Roblin, piano

Disque : MegaDisc

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré

Fugue en la mineur BWV 889

Zhu Xiao-Mei, piano

Disque : Mirare MIR 044 (2007)

Le propos

Propos sur Bach de Claude d’Anna (1988) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Claude d’Anna (1988)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Sonate en mi bémol majeur pour flûte et clavecin BWV 1031

Arrangement pour piano de Kempff

Sicilienne

Dinu Lupati, piano

Enregistrement de juillet 1950

Disque : EMI Classic 2073182 (2008)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavecin en fa mineur BWV 1056

Mvt. 2 Largo

Clara Haskil, piano

Orchestre du Festival de Prades, Pablo Casals (dir.)

Enregistré le 6 juin 1959 à Prades

Disque : SONY SMK 58982 (1993)

Jean-Sébastien Bach

Concerto Italien en fa BWV 971

Mvt. 2 Andante

Arturo Benedetti-Michelangeli, piano

Enregistrement du 22 janvier 1943

Disque : Warner Classics 0825646154883/10 (2015)

Jean-Sébastien Bach

Clavier bien tempéré (Livre II)

Prélude et fugue en si bémol mineur BWV 891

Samuel Feinberg, piano

Enregistré à Moscou en 1959

Disque : Russian DISC RD CD 15013 (1994)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 2 en ré mineur BWV 1008

N° 1 Prélude

N° 2 Allemande

N° 3 Courante

N° 4 Sarabande

N° 5 Menuets

N° 6 Gigue

Marianne Dumas, violoncelle baroque

Disque : Urania Records LDV 14036 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de l’Ascension BWV 11 « Lobet Gott in seinen reichen”

Choeur d’introduction

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901479 (1993)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de l’Ascension BWV 11 « Lobet Gott in seinen reichen”

Choeur final « Wenn soll es doch geschehen”

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901479 (1993)

Nouveauté discographique

Six Suites pour violoncelle seul par Marianne Dumas (label Urania 2018)

Annonces de concerts

Mardi 22 janvier 2019 à 20h30 à la Salle Cortot à Paris « Bach & Co » avec l'Ensemble « Les Accents » avec Thibault Noally, violon et direction (Bach, Telemann, Fasch, Heinichen)

Jeudi 24 janvier à 20h30 à l'Eglise Saint-Roch à Paris avec Philippe Herreweghe et le Collegium Vocale de Gand : cantates BWV 11, 34 et 68 avec la soprano Dorothee Mields, le contre-ténor Alex Potter, le ténor Thomas Hobbs et la basse Peter Kooij

