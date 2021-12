Le Bach du dimanche 19 décembre 2021

On fête Noël dans cette 187e émission avec des extraits de l’Oratorio de Noël BWV 248 en compagnie de Diego Fasolis (2005) et Riccardo Chailly (2010) ; la Cantate de Noël BWV 40 par Ton Koopman (2003) et les Magnificats de Jan Dismas Zelenka et Carl Philipp Emanuel Bach.

Ange en pierre (détail), © Getty / Nicolas Floquet