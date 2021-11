Le Bach du dimanche 14 novembre 2021

Au programme de cette 182e émission : on parcourt en 1ère heure le volume 5 « Weimar 1708-1717 : Toccatas & Fugues » de l’intégrale des œuvres pour clavier de Bach par Benjamin Alard (Harmonia Mundi, 12 nov.) et on découvre en 2e heure le nouvel album Bach-Haendel de Sabine Devieilhe (Erato, 5 nov.)

