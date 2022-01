Arnaud Rebotini : "Il faut au moins une fois dans sa vie entendre un orchestre et vivre la réalité des sons"

Une culture protéiforme peut faire naître des inspirations variées. Elle peut nous aider à élaborer un langage propre, qui se jouerait des modes pour en façonner de nouvelles. DJ, compositeur de musique électronique, producteur, notre invité nous offre une programmation originale et éclectique.

Arnaud Rebotini est compositeur et producteur. Après plusieurs apparitions sur des compilations aux côtés de Air, Daft Punk, Etienne de Crécy ou Philippe Zdar, il sort son premier album, Organique (Artefact, 2000), sous le pseudonyme Zend Avesta et fonde en parallèle le groupe Black Strobe. Passionné de synthétiseurs analogiques, Arnaud Rebotini sort deux albums en son nom propre : Music Components (2008) et Someone Give Me Religion (2011). C’est avec le réalisateur Robin Campillo que la collaboration d’Arnaud Rebotini avec le cinéma est scellée : il signe notamment la bande originale de 120 Battements par minute pour laquelle il a reçu le César de la Meilleure Musique Originale.

Actualités

New Territory, nouvel EP sorti en décembre 2021 sous le Label VEYL

Concert Fix me à voir au 104 à Paris les 23 et 24 mars 2022

Programmation musicale

Modest Moussorgski

Boris Godounov : Introduction (Prologue)

Orchestre Philharmonique de Vienne, Claudio Abbado

SONY

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Claude Debussy

Quatuor à cordes en sol mineur op 10 L 85 : 3. Andantino, doucement expressif

Quatuor Ebène

WARNER CLASSICS

Arnaud Rebotini

120 battements par minute

Ensemble orchestral Don Van Club

LIVE à la Philharmonie de Paris (2018)

Zend Avesta

Organique

ARTEFACT

Arnaud Rebotini

Fix Me : 1. The Message and the Messengers

BLACKSTROBES RECORDS

Olivier Messiaen

Quatuor pour la fin du temps : 5. Louange à l'Eternité de Jésus

Trio Wanderer, Patrick Messina

HARMONIA MUNDI

Krzysztof Penderecki

Le Rêve de Jacob

Orchestre symphonique national de la radio polonaise, Krzysztof Penderecki

EMI

Anton Webern

Symphonie op 21 : 2. Variationen

Orchestre de Cleveland, Christoph von Dohnányi

DECCA