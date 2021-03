Comment les acteurs du spectacle vivant peuvent-ils contribuer à construire un monde plus juste et plus durable ? Galatea et Florès s'associent pour concevoir un livre blanc traitant de la relation entre spectacle vivant et transition.

Plus de 60 acteurs du spectacle vivant, de la culture, des sciences humaines et de la transition ont ainsi été interrogés aux fins de :

- dresser un premier état des lieux des usages et questionnements à l’œuvre,

- envisager de nouvelles approches qui confortent le rôle essentiel du spectacle vivant dans les métamorphoses à venir.

C’est sur leur propre initiative et en toute indépendance que Sophie Lanoote (Galatea Conseil) et Nathalie Moine (Atelier Florès) ont écrit ce livre blanc. Il répond à la volonté de donner des éclairages conceptuels et pratiques sur les notions d’engagement sociétal et écologique dans le secteur du spectacle vivant, ainsi que leur articulation au sein d’un projet artistique et culturel.

Leur intention n’est pas seulement de produire une synthèse des enjeux. Loin de prétendre livrer ici des recettes toutes faites, elles veulent faire entendre la polyphonie des ressentis, idées et initiatives qui animent les acteurs, dans toute leur diversité. Pour donner des clefs à celles et ceux qui veulent œuvrer en faveur de la transition, pour les encourager et faciliter leur cheminement.

Pour consulter ou recevoir le livre blanc "Le Spectacle et le Vivant, 20 propositions pour contribuer à la transition écologique et sociale".Rendez vous sur les sitesGalatea ConseiletAtelier Flores.

Galatea Conseil

Atelier Flores