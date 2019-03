Anna Besson et Reinoud van Mechelen sont les invités de Musique Matin

Sortie CD : “The Dubhlinn Gardens”

22 février 2019 chez Alpha

, © Alpha

The Dubhlinn Gardens est le fruit de longues recherches sur les airs les plus populaires dans l’Irlande du XVIIIe siècle, à une époque où musique traditionnelle et musique « savante » n’avaient rien d’antinomique Anna Besson

Programme

Anonyme : The original black joke, sent from Dublin

Anonyme : True joak / White joak / Blue joak / Fancy's all

Anonyme : Ah ! The poor shepherd's mournful fate

Anonyme : Jack latine

Anonyme : Eileanoir a run (Sean-nos)

Anonyme : Ellen a roone

Anonyme : Ailen Aroon an irish ballad sung by Mrs Clive at ye theater royal

Anonyme : Teahgue, the Irish Trooper

Anonyme : Will ye go to flanders

Anonyme : Killiecrankie

Anonyme : Mr Creagh's Irish Tune / The hawk of Ballyshannon

Anonyme : Anna, a particular favorite Irish song

Anonyme : Moggy lawther

Anonyme : An Buachaillin Ban / Donald Og

Anonyme : Hunt the squirrel / A reell for Jannie / Up Wi't Ailey / D° for the german flute / Chorus Jig

Anonyme : My Nanny O

Distribution

Anna Besson, flûte

Reinoud Van Mechelen, ténor

A Nocte Temporis

Prochains concerts

le 25 avril - Cité des Congrès de Nantes (FR)

J.S. Bach, G.M. Hoffmann : Ich habe genug et autres cantates Conférence introductive par Reinoud Van Mechelen à 18h

le 28 avril - Cultuurcentrum Mechelen (BE)

The Dubhlinn Gardens

le 5 mai - Sint-Pieter-En-Paulkerk i.o.v. Lunalia Mechelen (BE)

Mozart : Airs de concert et concerto pour flûte

Le 25 mai - Théâtre de Caen (FR)

Mozart : Airs de concert et concerto pour flûte

