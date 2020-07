Aline Sam-Giao et Loïc Lachenal sont les invités du jour

À l'occasion de la journée "Le Marathon des Orchestres" organisée par France Musique, Aline Sam-Giao, directrice de l'Orchestre de Lyon, et Loïc Lachenal, directeur de l'Opéra de Rouen Normandie, reviennent sur la reprise des orchestres au sortir du confinement et leurs perspectives pour la rentrée

Aline Sam-Giao, vice-présidente des Forces Musicales et de l'Association Française des Orchestres, et directrice générale de l'Auditorium-Orchestre national de Lyon, ainsi que Loïc Lachenal, président des Forces Musicales et directeur général de l'Opéra de Rouen Normandie, partagent leurs vues quant à la situation des institutions musicales au sortir de la crise et les initiatives des syndicats professionnels auxquels ils appartiennent.

Loïc Lachenal, directeur général de l’Opéra de Rouen Normandie et président des Forces Musicales

Successeur de Frédéric Roëls, Loïc Lachenal prend ses fonctions à la direction de l’Opéra de Rouen Normandie le 1er octobre 2017. Il retrouve l'opéra dans lequel il avait été, entre 2006 et 2011, délégué artistique de l'ensemble vocal Accentus. Pianiste, il est le plus jeune directeur d'une maison d'opéra en France.

Par le biais de son engagement au sein du Syndicat professionnel « Les Forces Musicales » - nouvelle organisation patronale qui regroupe des adhérents de l’ancienne CPDO (Chambre Professionnelle des Directions d’Opéra) et du SYNOLYR (Syndicat National des Orchestres et des Théâtres Lyriques) -, il acquiert une connaissance privilégiée du fonctionnement des établissements, des opérateurs et de leurs relations avec les pouvoirs publics.

Après une fin de saison 2019-2020 interrompue brutalement et l’annulation de 60 représentations, la nouvelle saison de l’Opéra de Rouen Normandie s'annonce riche : 80 spectacles, 120 représentations, 50 actions culturelles gratuites ouvertes à tous. Annoncée le 20 juin 2020, l’arrivée d’un jeune directeur musical britannique, Ben Glassberg, réjouit Catherine Morin-Desailly, présidente, et Loïc Lachenal, qui ne tarissent pas d’éloges pour ce chef spécialiste de la musique de Mozart et percussionniste de formation.

Aline Sam-Giao, vice-présidente des Forces Musicales et de l’AFO et directrice générale de l'Auditorium-Orchestre national de Lyon

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, de l’Université du Sussex en Grande-Bretagne et musicienne amateur, Aline Sam-Giao a travaillé à la Fondation Royaumont, avec l’ensemble baroque Le Poème Harmonique en région parisienne, puis au Festival Berlioz en Rhône-Alpes. En 2016, alors qu'elle dirigeait l’Orchestre des Pays de Savoie depuis 2008, Aline Sam-Giao est désignée à la direction de l'Orchestre national de Lyon et de l'Auditorium Maurice Ravel.

Les enjeux de politique culturelle sont au cœur de sa pratique. Elle s'implique dans les fédérations professionnelles, au sein des syndicats PROFEDIM puis SYNOLYR et des fédérations FEVIS puis AFO (organisation professionnelle des orchestres en France créée à l’initiative des orchestres permanents avec le soutien de la DGCA – Ministère de la Culture en 2000).

En septembre 2020, Nikolaj Szeps-Znaider devient le septième directeur musical de l’Orchestre national de Lyon. Accompagné de la pianiste Yuja Wang et de la comédienne Fanny Ardant, il ouvrira la saison 2020-2021 avec un programme éclatant : Beethoven côtoiera Mendelssohn, Wagner, Scriabine et Stravinsky.