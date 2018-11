Documentaire : "Erosphère"

L'analyse d'Erosphère permet de s'en rapprocher au plus près et de mieux la comprendre, mieux l'entendre. Ainsi nous suivons au cours de l'Œuvre, les différentes démarches de création, de conception poético-philosophique.

Guidé par la pensée de Bayle au file de l’œuvre, les néophytes et connaisseurs découvriront l'Œuvre sous un autre angle, et apprécieront sa valeur et son originalité.

François Bayle et ses textes* sont interprétés par Valentina Gardet.

Le cycle Erosphère comprend les Oeuvres suivantes :

- "Tremblement de terre très doux"

- "La fin du Bruit"

- "Toupie dans le Ciel"

*textes aussi de Jean-Christophe Thomas, anciennement musicologue au GRM