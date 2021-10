Vogler Quartett, entre classique et contemporain

Cette semaine, Emilie et Rodolphe programment les quatuors à cordes et aujourd'hui, place au Vogler Quartett !

Avec une approche intelligente du genre de la musique de chambre, une technique de jeu brillante, un tact d'interprétation et un esprit d'ensemble vibrant, Tim Vogler, Frank Reinecke, Stefan Fehlandt et Stephan Forck ont créé un son de quatuor à cordes unique qui offre constamment de nouvelles perspectives sur le genre.

Le vaste répertoire de pièces classiques de l'ensemble de Haydn à Bartók ainsi que la deuxième école viennoise est complété par des œuvres contemporaines et moins connues comme le monumental quatuor de cinq heures de Morton Feldman ou un cycle de Rihm avec le quatuor Arditti. Parmi les premières mondiales figurent des compositions de Jörg Widman, Mauricio Kagel, Ian Wilson, Frank Michael Beyer et Sven-Ingo Koch.

Tous sont professeurs aux conservatoires de Francfort, Leipzig, Stuttgart et Berlin et donnent des master classes en Europe et à l'étranger. Le quatuor enregistre actuellement l'intégrale des quatuors de Dvorák pour cpo. Trois doubles CD sont déjà sortis. Début 2021 sortent deux nouveaux albums pour Capriccio avec des œuvres de Georgi Catoire (quintette avec piano op. 28 et quatuor avec piano op. 31 avec Oliver Triendl) et Grigori Frid (« Phädra » op. 78,1 et quintette avec piano op. 72 avec Elisaveta Blumina)