Luc Plamondon, auteur de célèbres comédies musicales... Starmania & Notre-Dame de Paris actuellement en tournée !

Pendant sa jeunesse, Luc Plamondon s'est passionné pour les langues comme pour la musique. Il a trimballé ses valises à Paris, Berlin, en Amérique du Sud et à New York, avant de rencontrer Michel Berger.

Ensemble, ils ont créé l'opéra-rock à succès Starmania, en 1978 : « C'est mon chef-d'œuvre. J'ai inventé l'histoire et les personnages à partir de zéro. Cela représente quelques années de ma vie ». Le décès brutal de son meilleur ami en août 1992 le retourne. Orphelin de projets, il se lance dans la recherche d'une grande histoire à adapter sur scène.

“Cela faisait presque 18 ans qu'on n'avait pas joué à Paris et il y avait tellement de monde qui voulait la voir. On n'a rien changé à l'histoire, aux chansons ni aux danses, mais il y a de nouveaux costumes, le jeu de lumières a été amélioré. C'est aussi un nouveau casting, très bon ” Luc Plamondon

"Notre Dame de Paris", Le spectacle Phénomène de Luc Plamondon et Richard Cocciante d’après l’oeuvre de Victor Hugo, revient 15 ans après sa dernière tournée en France, pour une série de représentations exceptionnelles du vendredi 07 avril 2017 au samedi 23 décembre 2017

Avec plus de 4,000 représentations dans 20 pays différents, jouée dans 9 langues différentes et rassemblant plus 10 millions de spectateurs à travers le monde, « Notre Dame de Paris » devenue la référence du spectacle musical français, poursuit son succès mondial encore et toujours. Les tubes « Belle », « Le temps des Cathédrales », « Vivre » la mise en scène de Gilles Maheu et les chorégraphies spectaculaires de Martino Muller.

Aujourd’hui encore, « Notre Dame de Paris » reflète notre société et aborde les thèmes sociaux de notre époque.

