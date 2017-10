Roger Delmotte, Premier Trompette-Super Soliste à l'Opéra de Paris, fête 92 ans sur France Musique !

Roger Delmotte naît en 1925 à Roubaix (59) d’une famille de musiciens amateurs. Dès 7ans, il joue de la flûte piccolo dans une harmonie, 10 ans du bugle dans un brass band, entre au Conservatoire de Roubaix, classe de Maurice Leclercq soliste à Radio Lille. Parallèlement il apprend le métier d’ouvrier tailleur.

, © Radio France / Annick Haumier

Roger Delmotte arrive à Paris fin 1944, entre au Conservatoire CNSM de Paris dans la classe d’Eugène Foveau, où il obtient le Premier Prix de trompette en 1946.

En 1950, Roger Delmotte est le premier trompettiste à se voir décerner le Premier Prix au Concours International d'Exécution Musicale de Genève.

De 1950 à 1984, professeur au Conservatoire CNR de Versailles, il enseigne à plus de 400 élèves français et étrangers, venus étudier l’interprétation de la Musique Française y obtenir leurs diplômes dans cet établissement !

, © Radio France / Annick Haumier

Pierre Boulez engage Roger Delmotte et ce sont des concerts avec le Domaine Musical. De 1951 à 1986, Roger Delmotte est Premier Trompette-Super Soliste à l'Opéra de Paris, pendant 35 ans !

Roger Delmotte crée des oeuvres écrites pour la trompette : Schmitt, Jolivet, Delerue, Moeschinger, Barraud, Ohana, Bondon, Rivier... Plusieurs enregistrements ont obtenu le Grand Prix du disque.

Nadia Boulanger fait appel à lui pour son ensemble de musique ancienne et moderne, et il enseigne au Conservatoire Américain de Fontainebleau.

1968, Pierre Cochereau organiste à Notre-Dame de Paris et Roger Delmotte créent la formule "Trompette et Orgue", donnent des concerts à l'étranger dont une longue tournée au Japon, jusqu’au décès de son ami en 1984.

Après avoir fait partie pendant plusieurs années de l’Ensemble de Cuivres Gabriel Masson de l’Opéra de Paris, Roger Delmotte fonde son ensemble en 1976.

De 1986 à 1992, Roger Delmotte est professeur d’une classe au Conservatoire de Lausanne (Suisse). Membre de la SACEM, Roger Delmotte est juré dans les concours nationaux et internationaux.

De 1974 à 2000, Roger Delmotte est Directeur Artistique du Concours International d’Instruments à Vent de Toulon. Organisateur, pour la trompette en 1980, d’un colloque International de Cuivres à Chatenay-Malabry (92).

1965, Roger Delmotte est Chevalier dans l'Ordre National des Arts et des Lettres. 1972, Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d'Honneur. 2001, Officier dans l’Ordre National du Mérite. 2011, L’International Trumpet Guilde lui décerne un Honorary Award à Minneapolis.

28 mai 2011, Roger Delmotte est honoré par l'International Trumpet Guild, c'est la plus haute distinction pour un trompettiste : le Prix n'a été remis que 24 fois en 35 années d'existence. À part pour Louis Armstrong, le principe de cette distinction est de récompenser l'artiste de son vivant.

Les 24 lauréats : Herb Alpert, Maurice André, Louis Armstrong, Mel Broiles, Clifford Brown, Vincent Cichowicz, Miles Davis, Timofey Dokshizer, Maynard Ferguson, Armando Ghitalla, Harry Glantz, Adolph Herseth, Robert King, Clifford Lillya, Rafael Méndez, Maurice Murphy, Robert Nagel, Renold Schilke, Charles Schlueter, Doc Severinsen, Edward Tarr, Clarck Terry, William Vacchiano, Roger Voisin.

, © Radio France / Annick Haumier

, © Radio France / Annick Haumier

Programmation musicale

♫ André Jolivet (1905-1974) : Concerto pour trompette n°2 (1954) III. Giocoso. Roger Delmotte, trompette, Orchestre National de la Radiodiffusion française, direction André Jolivet (eregistré au Théâtre des Champs Elysées à Paris en avril 1955) - Label EMI 5852382

