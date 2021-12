Le dernier enregistrement studio du violoniste Ivry Gitlis

En hommage au violoniste Ivry Gitlis, le label Arion fait paraître de son dernier enregistrement studio. Nous écouterons aussi La Primavera, le Schumann Quartett et évidemment Jos van Immerseel et son ensemble Anima Eterna Brugge.

9h-10h30 - L'actualité du disque classique

LE DISQUE CLASSIQUE DU JOUR émission Le Disque classique du jour The last studio Recordings – Ivry Gitlis

10h30 - Le grand interprète de la semaine : Jos van Immerseel

LE GRAND INTERPRETE DE LA SEMAINE émission Grands interprètes de la musique classique Jos Van Immerseel, pianiste et chef d'orchestre (3/5)

Programmation musicale

Fritz Kreisler

Schoen Rosmarin

Ivry Gitlis, Orchestre de chambre de Toulouse, Alain Moglia

Album : Ivry Gitlis : The Last Studio Recording

Label : Arion (2021)

Pablo de Sarasate

Zigeunerweisen pour violon et orchestre à cordes (air bohémiens)

Ivry Gitlis, Orchestre de chambre de Toulouse, Alain Moglia

Fritz Kreisler

Liebesleid pour violon et orchestre à cordes

Ivry Gitlis, Orchestre de chambre de Toulouse, Alain Moglia

Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro, K 492 : Overture

B’Rock Orchestra

Album : Wolfgang Amadé Mozart: Imperial Hall Concerts, 100th Anniversary Mozartfest Würzburg

Label : Orfeo (2021)

Wolfgang Amadeus Mozart

Il Re Pastore, K 208 Aertranquillo e di sereni

Freiburger Barockorchester

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento in F Major, K 138 “salzburg Symphony No. 3” Schumann Quartett

Henri de Bailly

Yo soy la locura : la folie

La Primavera

Album : Various Composers: Primavera amorosa

Label : Etcetera (2021)

Diego Ortiz & Sebastian Duron

Corazon

La Primavera

Felix Mendelssohn

Violin Concerto No. 2 in E Minor, Op. 64, MWV O 14 III. Allegro molto vivace

Krzysztof Kaczka

Album : Mendelssohn: Concertos & Duets

Label : Haenssler Classic (2021)

Felix Mendelssohn

Violin Concerto No. 1 in D Minor, MWV O 3 III. Allegro

Jarosław Nadrzycki

Joseph Haydn

Sonate HOB XVI 52

Boris Berman

Album : Haydn - Schubert : Musique pour piano

Label : Le Palais des Dégustateurs (2021)

Astor Piazzolla

Histoire du tango I. Bordel 1900

Kazunori Seo, Vicente Coves

Album : Piazzolla: Works for Flute & Guitar

Label : Naxos (2021)

Astor Piazzolla

Concierto Para Bandoneon III. Presto

William Sabatier, Orchestre Dijon Bourgogne, Leonardo Garcia Alarcon

Album : Piazzolla: Concertos

Label : Figura Libera (2021)

Programmation musicale : le grand interprète

Johann Strauss II

Tritsch-Tratsch Polka

Anima Eterna Brugge, Jos van Immerseel

Album : Anima Eterna & Jos van Immerseel

Label : Alpha Classics (2021)

Johann Strauss II

Nordseebilder

Anima Eterna Brugge, Jos van Immerseel

Franz Liszt

Rhapsodie hongroise en fa mineur

Anima Eterna Brugge, Jos van Immerseel

Johannes Brahms

Hungarian Dances, WoO 1 XVIII. Molto vivace in D Major

Album : Dvořák, Grieg & Brahms: Music for Piano Four Hands

Label : Alpha Classics (2017)