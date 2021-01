La Discothèque idéale de France Musique : Le Stabat Mater de Karol Szymanowski, par Witold Rowicki

Composé en 1925-1926, Karol Szymanowski propose un Stabat Mater dans lequel la puissance du chœur exalte l'expression d'une foi naïve et brute, traversé par des couleurs, rythmes et mélodies, polonaises. Witold Rowicki en donne une version "inouïe d'ampleur et de sincérité".

Le Stabat Mater de Karol Szymanowski, par Witold Rowicki, © Dante, 1999