« Vase de spagyrie », pièce acousmatique de Julia Hanadi Al Abed (1/5)

Dans Création Mondiale cette semaine "Vase de Spagyrie", une pièce acousmatique de Julia Hanadi Al Abed, composée dans les studios du GRM : un vrai travail d’alchimie sonore.

« Vase de spagyrie », pièce acousmatique de Julia Hanadi Al Abed

En collaboration avec le GRM, décembre 2020

Vase de Spagyrie 1 / Andy*

*Ensemble des liens magmatiques envers nos environnements

*Émergence de l’Androgyne

Si la spagyrie est une forme d’alchimie végétale, et si c’est l’art de séparer et de combiner les principaux constituants des corps, alors Julia Hanadi Al Abed est bel et bien une alchimiste des sons !

« Vase de spagyrie » résulte de plusieurs manipulations dans l’alambic des sons. Il se trouve que précisément la compositrice a enregistré une partie des sons de cette nouvelle composition dans une distillerie.

Première étape, recueillir des sons. Deuxième étape, les sélectionner, les combiner à d’autres sons. Aujourd’hui lundi, dans le vase de spagyrie de la compositrice, on perçoit, agencés à d’autres sons, des cris d’enfant dans une cour d’école, et des voix dans un puits, captées grâce à un micro particulier : l’hydrophone.