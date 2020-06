Scènes mythiques de restaurant et de café au cinéma... Les musiques !

Bagdad café, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, La discrète, La passante du Sans-souci, In the mood for love, Victor, Victoria... Avec Claude Helffer, Peggy Lee, Robert Telson, Yann Tiersen, Bernard Herrmann, Ravel, Shigeru Umebayashi, Piazzola, Bach, Jean Wiener...

Agenda :

Le Metropolitan Opera en direct et en HD !

Durant cette période, alors même que la scène reste déserte, le Metropolitan Opera vous propose de voir ou revoir les plus belles captations de sa série « Live in HD ». Le MET met à disposition un opéra filmé en direct par jour, choisi parmi les projections exceptionnelles de ces 14 années.

Chaque opéra est disponible à partir de 1h30 du matin (heure française), et durant 23h. Ce soir, lundi 1er juin ce sont Les Puritains de Bellini; suivront, Lulu de Berg, l’Orfeo de Gluck, Tosca de Puccini; The Exterminating Angel de Thomas Adès; Otello de Verdi; Thaïs de Massenet…

C'est sur le site du MET et c'est gratuit !

« Je t'aime, ma vie » : le concert du Balcon à la Fondation Singer Polignac

Jusqu’au 14 juillet vous pouvez regarder en replay ce concert donné sans public à la Fondation Singer-Polignac, le violoncelliste Jean-Guihen Queyras, la soprano Norma Nahoun et le pianiste Alphonse Cemin se trouvaient au côté du Balcon et de son chef Maxime Pascal pour des oeuvres de Boulez, Gesualdo et Grisey.

Les très rares “Vexations” d’Erik Satie par le pianiste Igor Levit, une œuvre d’une durée de 20 heures !

Pour sensibiliser le public à la situation désespérée des artistes du monde entier, le jeune pianiste allemand Igor Levit, lors d’un concert exceptionnel qui transcendait les frontières géographiques et les fuseaux horaires, s'est lancé dans une oeuvre marathon : les « Vexations » d’Erik Satie, dont le motif est repris 840 fois... durant 20 heures environs, l’une des plus longues compositions de l’histoire de la musique.

C'était ce samedi 30 mai depuis le b-sharp-studio à Berlin, et c'est visible sur le compte twitter d'Igor Levit et les sites de The Gilmore, du New Yorker et du Spiegel.