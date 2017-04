" Retablos " de Marianela Arocha (Rediffusion intégrale de l'oeuvre et portrait du compositeur)

« Retablos » de Marianela Arocha Interprété par l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Maxime Pascal Rediffusion de la création enregistrée à Alfortville le 14 janvier 2015

Diffusion intégrale :

La venue à Paris de Marianela Arocha fin 2014 a coïncidé avec une opération d'échange artistique organisée par le Conservatoire Supérieur de Musique de Paris, baptisée "Rencontre avec El Sistema". El Sistema, c'est un programme d'éducation musicale développé au Venezuela. El Sistema a son concours de composition. Marianela Arocha justement l'a remporté en octobre 2014, et ce prix lui a valu un aller-retour Caracas-Paris pour assister à la création par l'Orchestre Philharmonique de Radio France de son Alla Breve.

C'est avec beaucoup d'émotion que Marianela Arocha a assisté le 15 janvier 2015 à l'enregistrement en région parisienne de sa toute dernière partition pour orchestre "Retablos". Ces Retables, Maxime Pascal et les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France les ont fait naître à nos oreilles avec un plaisir peut-être égal à celui qu'éprouvait ce jour-là la compositrice. Il est très rare en effet pour un compositeur d'Amérique latine d'avoir la chance d'être joué par un orchestre international de cette qualité...

Marianela Arocha est pianiste et compositrice. C'est une musicienne très engagée dans la vie musicale de son pays ; c'est même une ambassadrice de la musique vénézuélienne. Ses qualités d'interprète lui permettent de porter la musique de son pays un peu partout dans le monde. Lorsqu'elle a imaginé la musique de son Alla Breve, elle a donc spontanément voulu nous parler de son pays, de ses racines. Dans ses cinq Retables, l'ouïe et le regard s'associent pour traduire sa vision de la culture vénézuélienne. Les cinq Retables pour orchestre constituent cinq saynètes qui nous parlent en couleur et en rythme de différentes régions et pratiques culturelles du Vénézuela.

Actualité :

Marianela Arrocha est en train de réaliser un deuxième album consacré aux compositeurs vénézuéliens. Le premier est paru sur le label Cendis.

Dans la foulée de ses Retablos pour orchestre, Marianela Arrocha a composé une fantaisie pour piano inspiré par des thèmes de musique traditionnelle et le culte de Saint Antoine de Padoue. Elle poursuit une autre exploration qui lui est chère : les relations entre l'instrument soliste et l'électronique. Une pièce nouvelle est née : Densidades, jouée par le contrebassiste Oscar Luque. Aujourd'hui, la compositrice et plus que jamais active dans sa ville natale, Caracas. Elle poursuit également à distance un cursus de doctorat à l'université d'Aveiro au Portugal.

Musiques additionnelles :

Imagines pour vibraphone et piano par Olivar Gustavo & Marianela Arocha

Linderos de la agonie pour orchestre par l'Orchestre Philharmonique de Caracas - direction Pablo Castillianos

Juegos del tiempo pour violoncelle et piano par Pierre Strauch et Dimitri Vassilakis

Figurations pour piano par Marianela Arocha

Densidades pour contrebasse & électronique, par Oscar Luque

Extrait du CD de Marianela Arocha

"Figuraciones del Presente"

Obras de Compositores Venezolanos

MANGO ESTUDIOS