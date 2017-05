Le compositeur, Justin Hurwitz , à peine 31 ans, trois bandes originales très jazzy à son actif, a reçu il y a quelques semaines l'oscar de la meilleure chanson de film et l'oscar de la meilleure musique de film.Ce matin, il nous raconte la fabrique de "La La Land", ses inspirations, ses films de chevet

Écoutez Pour le numéro d’ouverture « another day of sun » avez-vous été inspiré par l’ouverture du film de Jacques Demy « Les Demoiselles de Rochefort » ?

Écoutez Quel a été le processus pour composer la musique de La La Land et comment travailliez-vous avec le réalisateur Damien Chazelle ?

Actualité

Concert

Justin Hurwitz dirigera sa partition de "La La Land" à Los Angeles au Hollywood Bowl les 26 et 27 mai

Disque

La bande originale de « Guy and Madeleine on a bench park » vient de paraitre chez Milan Music

Avant de réaliser les films La La Land et Whiplash et d’avoir le succès qu’on lui connaît, Damien Chazelle a démarré sa carrière avec Guy et Madeline on a Park Bench. Une comédie musicale jazz écrite et dirigée par Chazelle alors qu’il était encore étudiant à Harvard. Hurwitz fait ici concorder le son big band classique du jazz début 20ème avec la sensibilité plus intimiste des chansons dont les textes sont signés Chazelle.

Prochain Cabaret 42e rue

, © Kriss Logan

Dimanche 28 mai : Cabaret 42e rue : Carte blanche à Isabelle Georges

Studio 105 à 11h

Pour réserver : maison de la radio

A l'occasion de la sortie de son nouvel album "Vienne Paris Hollywood" qui paraît en mai, initié à la suite de son concert à l'Auditorium de Radio France en janvier 2016, et avant un nouveau concert cet été au Festival de Radio France Occitanie Montpellier.

Artistes invités :

Magali Léger‑Chant

Frederik Steenbrink - Chant

Jeff Cohen – Piano

Bruno Fontaine – Piano

Cyrille Lehn ‑Piano

Flashpig (Adrien et Maxime Sanchez) – Saxophone Ténor et piano

Samuel Domergue – Batterie et percussions

Jérôme Sarfati – Contrebasse

Programmation musicale

Les demoiselles de Rochefort

Musique : Michel Legrand

Arrivée des camionneurs

La La Land

Musique : Justin Hurwitz

Another day of sun City of stars (Ryan Gosling)

Film / Ginger Rogers et Fred Astaire

The way you look tonight (Ginger Rogers, Fred Astaire)

Diamants sur canapé

Musique : Henri Mancini

Moon river (Audrey Hepburn)

Guy and Madeline

Musique : Justin Hurwitz – paroles : Damien Chazelle

Cincinati

Boy in the park

Pierrot le fou

Musique : Antoine Duhamel

Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours (Anna Karina)

Whiplash

Musique : Justin Hurwitz

Ouverture

La La Land

Musique : Justin Hurwitz

Epilogue

Regard en coulisse

