Le Festival de Pesaro dévoile son programme

La 42ème édition du Rossini Opera Festival se tiendra du 9 au 22 août 2021.

Un programme très riche. Le Rossini Opera Festival, qui se déroulera à Pessaro, accueillera 25 performances, dont huit concerts et quatre nouvelles productions pendant deux semaines.

Trois des quatre nouvelles productions, Moïse et Pharaon, Elisabetta Reginad’Inghilterra, et Stabat Mater seront présentées à la Vitrifrigo Arena les 9, 11, et 20 août. La quatrième nouvelle production, Il Signor Bruschino, sera jouée le 10 août au Teatro Rossini.

Autre évènement majeur, le Festival se terminera le 22 août avec le Gala Rossini. Cette soirée exceptionnelle sera l'occasion d'inaugurer le nouvel auditorium Scavolini et de célébrer le 25ème anniversaire de carrière de Juan Diego Flórez qui débuta à Pesaro.

A cette occasion, le ténor péruvien sera entouré de nombreux artistes comme Sonia Prina, Eleonora Buratto, Sergey Romanovsky, Jack Swanson, Matteo Roma, ou encore Manuel Amati.

Auparavant, l'Académie Rossinienne "Alberto Zedda" débutera sa 33ème édition le 5 juillet. Elle fermera ses portes le 19 juillet avec le traditionnel Concerto Finale au Teatro Sperimentale.

Les élèves participeront au Viaggio a Reims les 15 et 18 août au Teatro Rossini. La production sera mise en scène par Emilio Sagi. Le metteur en scène Matteo Anselmi participera aux répétitions. L'Orchestra Sinfonica G. Rossini fêtera sa vingtième participation au Festival et sera dirigé par Luca Ballabio.