Jurjen Hempel nommé nouveau directeur musical de l’Opéra de Toulon

Robert Cavanna et Claude-Henri Bonnet, respectivement Président et directeur général et artistique de l’Opéra de Toulon, ont annoncé la nomination de Jurjen Hempel à la direction musicale de l’Opéra de Toulon à partir de septembre 2018. Selon un communiqué de presse, cette arrivée « marque une nouvelle étape dans le développement musical et artistique » de l’institution. Cette dernière se dit « très honoré de la confiance que lui accorde Jurjen Hempel en acceptant ce poste » et elle ajoute qu’il dirigera « au moins trois opéras et deux concerts symphoniques » par saison.

Dès aujourd’hui, Jurjen Hempel occupe la fonction de directeur musical désigné auprès du Chœur et de l’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon. Egalement directeur musical et artistique du Joensuu City Orchestra en Finlande, il a notamment été chef assistant de Valery Gergiev avec l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam.