Emmanuel Macron a fait appel à un baryton-basse pour travailler sa voix

« C’est notre projet ! » Les dernières minutes du meeting d’Emmanuel Macron à la Porte de Versailles, le 10 décembre, ont longuement fait parler d’elles. Hurlements enflammés, aigus incontrôlés … On assistait à une envolée lyrique plutôt mal maîtrisée. Mais le weekend dernier, lors de son meeting à Lyon, c’est une voix bien plus grave et plus posée qu’a présentée le candidat d'En Marche !. Et pour cause : selon le journal L’Opinion, Emmanuel Macron a fait appel au baryton-basse Jean-Philippe Lafont pour travailler sa voix. Selon nos confrère, le chanteur « donne régulièrement des cours au candidat à la présidentielle. » Familier des plus grandes scènes du monde entier, Jean-Philippe Lafont est notamment l’un des rares chanteurs français à s’être produit au Festival de Bayreuth.

Son entourage l'affirme, Emmanuel Macron progresse et sera prêt en avril. Pas certain cependant qu’il puisse embrasser une carrière de baryton, mais pourquoi pas, un jour, un petit rôle de contre-ténor !