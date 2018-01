Carte blanche à la chanteuse Isabelle Georges

3mn 53s Henry Mancini et Leslie Bricusse | "Victor Victoria" : "Le Jazz Hot" par Isabelle Georges

2mn 44s George et Ira Gershwin, Gus Kahn | "Liza (All the Clouds'll Roll Away)" par Adrien et Maxime Sanchez

3mn 06s Herman Hupfeld | "Everybody's Welcome" : "As time goes by" par Isabelle Georges et Jeff Cohen

2mn 36s Cole Porter | "Nymph Errant" : "Si vous aimez les poitrines" par Isabelle Georges

2mn 31s Oscar Sisto/Dominique Wenta | "Isadora" : "Danser" par Isabelle Georges et Cyrille Lenh

2mn 23s Irving Berlin | "The Same Name" : "Reaching for the moon" par Isabelle Georges et Frederik Steenbrink

5mn 50s George et Ira Gershwin | "I Loves You Porgy / Bess You Is My Woman Now" par Isabelle Georges et Frederik Steenbrink

3mn 15s Cy Coleman et Ira Gasman | "The Life" : "Use What You Got" par Frederik Steenbrink

5mn 52s "Onhe Dich" et "Tomorrow" par Isabelle Georges et Jeff Cohen

2mn 52s Cy Coleman et Ira Gasman | "The Life" : "My Friend" par Isabelle Georges et Magali Léger