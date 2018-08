Concert Carrefour de Lodéon, avec le Quatuor Arod, Tanguy de Williencourt, Judith van Wanroij...

Gershwin : Porgy and Bess - "Summertime" interprété par Beate Mordal et Tanguy de Williencourt

A l'occaion des 20 ans de l'Académie d'Aix-en-Provence, Tanguy de Williencourt, Judith van Wanroij, le Quatuor Akilone, le Quatuor Arod, le ténor Trystan Llŷr Griffiths, la soprano Beate Mordal, la mezzo-soprano Lucile Richardot et la soprano Judith van Wanroij interprètent une série d'oeuvres allant de l'opéra à la chanson populaire en passant par une session interculturelle avec le saxophoniste Fabrizio Cassol.

Au programme, la chanson galloise Llanrwst de Gareth Glyn et l'air espagnol Granada d'Agustin Lara.

On trouvera aussi des extraits d'opéra parmi lesquels la "Mort de Didon" dans Les Troyens de Hector Berlioz, Summertime tiré du Porgy and Bess de George Gershwin, "Il va venir" extrait de la Phèdre de Jean-Baptiste Lemoyne et enfin "Ce Sarrasin disait que mon seigneur et maître" du Tribut de Zamora de Charles Gounod.

Deux quatuors pour terminer : Langsamer Satz d'Anton Webern et Crescent Scratches, Quatuor à cordes n° 2 de Yann Robin.