Viva l'Orchestra, ensemble à la maison : votre concert !

Après avoir regardé le concert confiné donné par l'Orchestre National de France, vous avez été très nombreux à jouer la Valse n.2 de la Suite de Jazz de Dimitri Chostakovitch de chez vous. Le grand moment tant attendu est arrivé. Vous allez découvrir votre concert ce soir à 18h !

Mercredi 29 avril à 18h, découvrez le premier concert Viva l'Orchestra 2020 !

Vous avez été 4000 à répondre à cette invitation et nous vous en remercions chaleureusement.

Bravo à tous les musiciens et musiciennes !

Maintenant, place à la musique !

L'Orchestre National de France vous a lancé un défi : jouer la Valse n°2de laSuite de Jazzde Dimitri Chostakovitch de chez vous ! Que vous soyez musiciens débutants ou confirmés, solo ou en famille, vous vous êtes entraîné.es grâce aux tutoriels et aux partitions.

Et le résultat est à la hauteur ! Vous nous avez offert un magnifique concert.

Un grand bravo à toutes et tous !