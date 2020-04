Viva l’Orchestra, ensemble à la maison : participez au concert !

Prêt(e)s à participer au concert Viva l'Orchestra, ensemble à la maison ? A partir de 19h ce soir, regardez vite la vidéo et filmez-vous ! Vous allez pouvoir jouer la Valse n.2 de Chostakovitch avec les musiciens de l’Orchestre National de France confinés et de nombreux amateurs.

Vous avez répété grâce aux tutoriels ? Vous avez accordez vos instruments ? Alors, vous êtes fin prêt (e)s pour participer au concert Viva l'Orchestra, ensemble à la maison.

Comment faire ?

A partir de 19h, regardez la vidéo des musiciens de l'Orchestre National de France.

Pour immortaliser ce moment, filmez-vous pendant ou après. La vidéo reste en ligne !

N'hésitez pas à poster vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux avec les hashtags : #vivalorchestra #francemusique #orchestrenationaldefrance #radiofranceconfinés #radiofrancemotivés #confinementchallenge #culturechezvous #culturecheznous #restezchezvous #stayathome #covid19

Prenez votre instrument et partition, tenez-vous prêt et imaginez tous les autres amateurs, de Dunkerque à Perpignan, en train de jouer en même temps que vous ! C’est parti !

Comment vous filmer ?

Habillez-vous en tenue de couleur

Accordez-vous à 442

Se filmer face à une source de lumière. Plan fixe sans mouvement de caméra

L’idéal est d’écouter l’enregistrement au casque ou écouteurs et de jouer par-dessus. Il y a un décompte pour partir tous ensemble. Si vous ne pouvez pas faire autrement, utiliser le son d'un ordinateur ou chaine- hifi pour vous enregistrer par-dessus.

Filmez-vous en famille !

Et surtout placez votre portable à l’horizontal

Le cahier des charges complet

Envoyez votre vidéo !

Vite, nous ne prendrons que les 450 premières vidéos !

Envoyez-nous votre vidéo à l'adresse suivante : vivamaison@radiofrance.com

Pour apparaître dans la vidéo, indiquez-nous bien dans votre envoi le message suivant : "J’autorise le montage et la publication de ma vidéo et donc de mon image sur les différentes plateformes de France Musique et de Radio France (sites, plateformes et réseaux sociaux)".

Bravo à toutes et tous, et rendez-vous vendredi 25 avril pour découvrir la grande vidéo Viva l’Orchestra, Tous ensemble à la maison !